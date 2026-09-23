La Policía vuelve a desmantelar el mercadillo ilegal de la playa del Trampolín tras reactivarse la venta ambulante

Un migrante sirve té en la frontera del Tarajal, a 22 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

CEUTA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional y la Local han vuelto a desplegarse esta mañana en la playa del Trampolín en un segundo operativo contra la venta ambulante. Los migrantes volvieron a montar un mercadillo ilegal después de que las autoridades acudieran en la noche para pedir que desmontaran las tiendas.

El dispositivo se ha desarrollado en la misma zona donde la tarde anterior los agentes habían dado un ultimátum a los vendedores para que retiraran las estructuras utilizadas para la actividad comercial. Según ha podido comprobar Europa Press, durante la mañana varios inmigrantes habían vuelto a instalar puestos improvisados en la arena para la venta de distintos productos de alimentación y tabaco.

Los agentes de ambos cuerpos han acordonado parte del asentamiento y han procedido a la retirada de las mesas y expositores utilizados para la venta ambulante. En la zona intervenida se comercializaban, entre otros artículos, paquetes de tabaco, barras de pan, cartones de leche, galletas y fruta.

En el operativo han participado nueve furgones policiales y alrededor de una treintena de efectivos, entre agentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional y miembros de la Policía Local. La actuación tiene como finalidad dar cumplimiento a la ordenanza municipal que prohíbe la venta ambulante sin autorización.

A diferencia de la intervención realizada este martes, en esta ocasión los agentes han estado acompañados por operarios de Ecoservicios Ambientales, empresa adjudicataria de distintos trabajos de limpieza, desinfección y mantenimiento ambiental para la Ciudad Autónoma.

Los trabajadores, identificados con petos naranjas, han colaborado en la retirada de materiales y productos acumulados en la zona intervenida. Para ello han utilizado carros de transporte y una cuba de gran capacidad desplazada hasta la playa. Fuentes policiales han señalado que parte de los alimentos fueron almacenados en vehículos policiales.

Una vez finalizada la actuación sobre los puestos de venta, otro grupo de operarios de la misma empresa ha iniciado labores de limpieza en distintos puntos del asentamiento para retirar residuos acumulados en la playa.

Fuentes de la Ciudad Autónoma han explicado a El Pueblo de Ceuta que el objetivo de la intervención era proceder a la limpieza y acondicionamiento de la zona, en el marco de las actuaciones previstas tras la formalización de un contrato para la puesta a punto del asentamiento.

Las mismas fuentes han negado que los trabajadores desecharan los productos que se encontraban en los puestos de venta, aunque este periódico ha constatado durante la intervención la retirada de artículos que formaban parte del mercadillo ilegal.