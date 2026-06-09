El Gobierno se escuda en la "prudencia" para no condenar el ataque de Marruecos que ha matado a dirigentes del Polisario

1094608.1.260.149.20260609135438 Rueda posterior al Consejo de Ministros - ALBERTO ORTEGA - EUROPA PRESS

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, se ha escudado en la "prudencia" para no condenar expresamente el ataque en el que murieron tres miembros del Frente Polisario, entre ellos un hijo del expresidente Mohamed Abdelaziz, y que habría llevado a cabo Marruecos con un drone este domingo.

"Voy a ser muy prudente", ha dicho Saiz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, tras ser preguntada expresamente sobre si el Gobierno condena dicho ataque, como le ha reclamado que haga su socio minoritario de coalición.

"No hemos conocido la información oficial", se ha justificado la ministra portavoz, después de que desde Sumar hayan reprochado al Ejecutivo que no se haya pronunciado sobre este ataque y sí que condenó el pasado mes de mayo uno perpetrado por el Polisario en Esmara, en la parte del Sáhara Occidental controlada por Marruecos, que no dejó víctimas.

Por otra parte, la ministra portavoz ha aprovechado para reiterar que la postura del Gobierno español es respaldar el trabajo del enviado especial del secretario general de la ONU para el Sáhara Occidental, Staffan de Mistura, sin entrar en más detalles. Precisamente, De Mistura se encuentra de visita en los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf (Argelia).

En declaraciones a Europa Press, el representante del Polisario en España, Abdulah Arabi, lamentó la falta de reacción del Gobierno español, denunciando que el ataque en el que murió Lehbib Mohamed Abdelaziz, comandante del Ejército saharaui y miembro del Secretariado Nacional del Frente, y otros dos integrantes "se suma a los numerosos ya cometidos, de manera indiscriminada, por Marruecos durante los últimos años, especialmente contra población civil saharaui".

A juicio del delegado del Polisario, mediante estos ataques, la mayoría de los cuales se han llevado a cabo con drones, "Marruecos pone de manifiesto su nula predisposición a la resolución del conflicto" del Sáhara Occidental medio siglo después de la retirada de España de este territorio.

Arabi denunció que cuando se producen estos ataques marroquíes "el Gobierno de España demuestra, si cabe, de manera todavía más notoria, los dobles estándares con los que rige actualmente su política exterior".

"Prueba de ello es que solamente cuestiona, investiga y condena los acontecimientos cuando son producidos por una de las partes", afeó, en referencia al hecho de que el Gobierno sí condenó, mediante un mensaje en redes sociales de la Embajada en Rabat el ataque del Polisario contra Esmara. En cambio, "cuando las víctimas son saharauis, el silencio se vuelve ensordecedor", denunció.