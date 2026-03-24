El Gobierno espera que la decisión de Trump de suspender ataques a infraestructura energética en Irán sea "permanente"

1072250.1.260.149.20260324133918 El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, durante la rueda de prensa tras la celebración del Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa, a 24 de marzo de 2026, en Madrid (España). El Consejo de Ministros ha - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha valorado positivamente la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de ampliar el ultimátum dado a Irán para atacar infraestructuras energéticas, al tiempo que ha confiado en que sea "permanente" y que sirva para una vuelta a las negociaciones.

"Valoramos el anuncio del presidente de Estados Unidos de suspender los ataques sobre las infraestructuras energéticas iraníes que debe de convertirse en un anuncio permanente y debe dar paso a la vuelta a la mesa de negociación", ha señalado el ministro en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Trump anunció el lunes el aplazamiento durante cinco días del ultimátum a Irán que expiraba ese mismo día y por el que exigía que Teherán permitiera el libre tránsito por Ormuz o, de lo contrario, atacaría sus centrales eléctricas. Posteriormente, el mandatario estadounidense aseguró que se estaban produciendo conversaciones con Teherán, algo que el régimen desmintió.

Por otra parte, Albares ha insistido en que "Irán tiene que poner fin a los ataques contra los países del Golfo, también a los realizados a través de las milicias en Irak y en Líbano y desbloquear la navegación en el estrecho de Ormuz".

DESESCALAR EL CONFLICTO

Asimismo, ha defendido que "todas las partes deben demostrar contención, desescalar el conflicto y mitigar inmediatamente el impacto desestabilizador que ya tiene a escala global".

El ministro de Exteriores se ha referido también de forma particular a la situación en Líbano, donde Israel ha lanzado una operación militar en respuesta a los bombardeos del partido-milicia chií Hezbolá en solidaridad con Irán.

Así, ha condenado "la amenaza de invasión israelí" en el sur del país así como los bombardeos sobre Beirut, subrayando que "tienen ya consecuencias humanitarias catastróficas. "La soberanía y la integridad territorial de Líbano tienen que preservarse y España las defenderá y denunciará cualquier ataque a ambas", ha recalcado.

Por último, ha informado que desde que Estados Unidos e Israel lanzaron su operación militar contra Irán el pasado 28 de febrero, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores se ha contribuido a repatriar a más de 12.000 españoles desde la región, tanto en vuelos comerciales como en aviones militares y otras operaciones, y el objetivo es ayudar a regresar "hasta el último español que así lo desee".