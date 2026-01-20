El Gobierno espera retomar las reuniones con Feijóo y el resto de grupos la semana que viene

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), recibe al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (d), en el Palacio de la Moncloa, a 13 de marzo de 2025, en Madrid (España). - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno cuenta con recuperar la próxima semana la ronda de contactos del presidente Pedro Sánchez con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo y el resto de grupos parlamentarios sobre el posible envío de tropas a Ucrania.

Aunque todavía no se han cerrado las nuevas fechas con las distintas fuerzas políticas, en Moncloa confían en retomar la agenda lo antes posible, después de los tres días de luto oficial decretados tras el accidente ferroviario en Córdoba.

En principio estaba previsto que Sánchez y Feijóo se reuniesen el lunes 19 de enero, pero ambos estuvieron de acuerdo en posponer el encuentro debido a la magnitud de la tragedia, que ha provocado al menos 41 fallecidos.

El jefe del Ejecutivo también tenía cerradas reuniones con la portavoz de Sumar, Verónica Barbero, el de ERC, Gabriel Rufián y con las formaciones vascas, EH Bildu y PNV, que también podrían celebrarse la semana que viene.

Los que no participan en la ronda de contactos son Junts, que rechazó la invitación a La Moncloa y Vox, excluido por el Gobierno al considerar que no comparten nada en política exterior.

Sánchez convocó a los partidos con representación parlamentaria para informarles sobre el posible despliegue de tropas en Ucrania, una vez que se firme un acuerdo de paz con Rusia. De este modo pretende informarles sobre las conclusiones de la reciente reunión en París de la Coalición de Voluntarios, formada por aliados europeos de Kiev.

No obstante, el PP reclamó poder hablar sobre toda la política exterior de España, incluida la situación en Venezuela y la relación del Ejecutivo de Sánchez con el régimen chavista. En Moncloa se mostraron dispuestos a discutir más temas, tanto de política internacional como nacional.