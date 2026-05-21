El Gobierno expresa su solidaridad con Estonia, Letonia y Lituania ante "la campaña de desinformación rusa"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, durante un acto institucional. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha expresado este jueves su solidaridad con Estonia, Letonia y Lituania frente a "la campaña de intimidación y desinformación lanzada por Rusia", así como las "reiteradas incursiones" de drones en el espacio aéreo de los Estados bálticos.

En un comunicado, recogido por Europa Press, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha reprobado estos actos, además de "las amenazas de uso de la fuerza" vertidas contra Letonia durante la sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas del pasado 19 de mayo. "Son provocaciones condenables que solo buscan aumentar la tensión en la región", ha afirmado el Departamento que dirige José Manuel Albares.

"España reitera su firme compromiso con la seguridad de cada miembro de la Unión Europea y aliado en la OTAN, así como su apoyo a Ucrania en la defensa de su soberanía y en la búsqueda de una paz justa y duradera, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas", ha añadido.

El comunicado llega tras las afirmaciones difundidas desde Moscú que sostienen que los Estados bálticos están preparando acciones hostiles contra Rusia o permitiendo que su territorio, espacio aéreo o instalaciones militares se utilicen para ataques contra este país.

Además, las Fuerzas Armadas de Letonia han activado las alertas antiaéreas tras la incursión de un dron en una región en el sur del país, fronteriza con Lituania y Bielorrusia, en una situación de emergencia que ha durado unas cuatro horas, y que viene a continuar la crisis de seguridad vivida en Lituania y Estonia con violaciones de su espacio aéreo.