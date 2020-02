El Gobierno garantiza Junts que los Presupuestos Generales "cumplirán con Cataluña" y le reta a apoyarlos

Publicado 19/02/2020 14:01:25 CET

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado a Junts per Catalunya en el Congreso que el proyecto de Presupuestos del Estado para este año "cumplirán con Cataluña" y respetará el Estatuto de Autonomía de esta comunidad, por lo que ha retado al partido independentista a apoyar las cuentas.

Montero ha sido interpelada en el Pleno del Congreso por el diputado de Junts y secretario de Organización del PDeCAT, Ferrán Bel, sobre el supuesto maltrato financiero a Cataluña. El político independentista ha hecho un relato de incumplimientos según su partido con esta comunidad y ha acusado al Gobierno actual de ofrecer negociación a la Generalitat para pagar "deudas" del Estado que deberían estar ya saldadas.

Ha criticado especialmente que no se haya cumplido la sentencia del tribunal Supremo de 2017 que condenó al Gobierno al pago de 759 millones de euros por inversiones estatutarias pendientes del año 2008, ni los 700 millones para financiar los Mossos d'Esquadra o los 443 del IVA de 2017, entre otros asuntos. No se ha reformado el sistema de financiación autonómica ni se ejecutan al 100% las partidas de los Presupuestos del Estado para Cataluña, ha añadido.

"Estos incumplimientos hacen muy difícil explicar en Cataluña determinadas cuestiones", le ha advertido el diputado a la ministra. "Para sentarse a hablar primero uno tiene que pagar sus deudas. Pensar que con pagar deudas ya es suficiente, eso no es posible", ha subrayado Ferrán Bel.

La ministra ha insistido en el argumento de que los Presupuestos del Gobierno para 2019 ya recogían los primeros pagos de la citada sentencia y del dinero para los Mossos y que Junts votó en contra. Las nuevas cuentas para 2020 recogerán otra vez estas partidas, "cumplirán con Cataluña" y con el Estatut, ha subrayado Montero, que espera que Junts lo compruebe, permita la tramitación del proyecto y se abra a negociar enmiendas.

"Van a tener ustedes otra oportunidad", le ha dicho al diputado, para añadir que espera que ayude a la "normalización de la convivencia" la Mesa de diálogo que van a constituir el Gobierno y la Generalitat, que ella espera que se reúna ya en febrero.

BALANZAS FISCALES SÍ, CON MÉTODO "ADECUADO"

Ferrán Bel ha defendido que su partido no compartía el contenido de los Presupuestos de 2019 pero que tampoco ni el Gobierno ni el PSOE les llamó para negociar, ha asegurado. "Ni intentaron que se los aprobáramos", ha argumentado.

A la espera de ver el nuevo proyecto, ha reclamado también a Montero que publique las balanzas fiscales para conocer el déficit fiscal de Cataluña, la diferencia entre el dinero que la comunidad autónoma aporta al Estado y el que retorna y que la Generalitat cifra siempre en unos 16.000 millones. Ha dicho que no aspiran a que esa cifra sea cero --"aceptamos cierto déficit mientras pertenecemos al Estado"--, sino a que se conozcan las cantidades.

La ministra le ha respondido que no tiene "problema en publicar" las las balanzas fiscales, "siempre que su metodología sea adecuada y no se usen como arma de confrontación política", cosa que ha ocurrido en el pasado. También ha dejado claro que los impuestos que nutren el sistema de financiación los pagan los ciudadanos, no los territorios, y que el objetivo de ese sistema es "asegurar" la igualdad de los servicios públicos fundamentales para los ciudadanos al margen de donde vivan.