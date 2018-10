El Gobierno hará llegar a los colegios la guía sobre cultura de defensa como una orientación sin carácter obligatorio

Publicado 07/03/2018 17:08:31 CET

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los ministerios de Defensa y Educación harán llegar a los colegios una guía para acercar a los alumnos la cultura de la defensa y los valores de las Fuerzas Armadas. Se trata de un documento de 240 páginas concebido como una herramienta de trabajo que pueda servir como base para el estudio del mundo castrense que no tendrá sin embargo carácter obligatorio en la materia curricular.

Según ha explicado un portavoz del Ministerio de Defensa a Europa Press, el dossier parte del acuerdo suscrito entre ambos ministerios en 2015. Entonces se encargó a tres profesores la redacción de este material bajo la supervisión del Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa (CNIIE).

El último borrador del documento, que ha adelantado este jueves La Razón, incluye diez unidades didácticas que abordan asuntos como la convivencia, el respeto, la estructura de las Fuerzas Armadas, la bandera, el himno, el Rey o la unidad de España.

Además ofrece una serie de trabajos prácticos para realizar con los alumnos. Entre ellos se encuentran los himnos de los ejércitos, ideas para pintar la bandera de España o el escudo, carteles sobre convivencia o el Día de las Fuerzas Armadas.

El Departamento dirigido por María Dolores de Cospedal insiste en que este documento es una mera orientación que ofrece a los docentes sugerencias sobre cómo abordar la cultura de la defensa si se quiere abordar esta materia, ya sea durante la semana cultural de los colegios o dentro de las asignaturas de 'Valores' de Primaria y Secundaria.

En concreto, las diez unidades didácticas que se proponen son: 'Convivimos todos', 'Respeto y me respetan', 'Los soldados y los marineros. Mi equipo', 'La defensa al servicio de la paz en el mundo', 'Amenazas que ponen en peligro nuestros valores', 'No tengo miedo, me protegen', 'Los símbolos nacionales', 'Trabajan para ayudarme', '¡Vamos de misión!' y 'Las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en España'.