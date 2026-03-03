El Gobierno inicia la evacuación de españoles de Oriente Próximo, de donde vuelan ya 175 hacia Madrid

1065319.1.260.149.20260303134931 El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, a 3 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

La evacuación de los más de 30.000 españoles afectados por la escalada de violencia en Oriente Próximo por tierra y aire ya ha comenzado, según ha anunciado el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, que ha indicado que un primer grupo de 175 vuela ya de regreso a España en un vuelo comercial.

"Ya están en marcha las operaciones de evacuación de los españoles en distintos países de la región", ha indicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministro, evitando entrar en más detalles "por motivos evidentes de seguridad" a la espera de que "no vayan concluyendo con éxito".

Según ha reconocido, "los medios empleados, el nivel de dificultad y la duración de cada una de ellas varía mucho de un país a otro, pero estamos empleando ya todos los medios, tanto terrestres como aéreos, que cada circunstancia de cada país nos permite para repatriar lo antes posible el mayor número de españoles que lo deseen". El ministro sí ha aclarado que en cuanto a los medios que se barajan figuran tanto medios del Ministerio de Defensa como vuelos comerciales.

Así las cosas, ha informado de que un primer grupo de 175 españoles está volando ya hacia Madrid desde Abu Dabi en un vuelo comercial y se espera que a lo largo de este martes desde Emiratos Árabes Unidos, uno de los países más castigados por los ataques de represalia iraníes, puedan salir más españoles en otros vuelos vía Estambul.

Albares ha admitido que las dos situaciones más complicadas son las de Irán, país objeto del ataque inicial por parte de Estados Unidos e Israel, pero donde solo hay algo más de 150 españoles, y la de Emiratos Árabes Unidos, donde hay 13.000 ciudadanos en estos momentos, entre residentes y españoles que estaban de paso o se encontraban en este país por turismo o negocios.

Entre quienes se encuentran en este país figura el Rey emérito, que reside en Abu Dabi desde agosto de 2020. El ministro ha remitido a Casa Real para cualquier información sobre su estado, aunque sí ha dicho que duda que venga en el primer vuelo. "Asumo que si viniera en ese vuelo lo sabría", ha comentado.

REFUERZO DE LAS EMBAJADAS EN LA ZONA

Por otra parte, el ministro ha anunciado que Exteriores va a proceder a "reforzar de manera inmediata los medios materiales y humanos de las embajadas en la región" a la luz de la situación y también se va a proceder a "posicionar otros recursos para preparar posibles evacuaciones en cuanto se vaya abriendo ventanas de oportunidad".

Según ha precisado, se ha a proceder a reforzar "de manera prácticamente inmediata" las embajadas en Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Omán, y se va a contar con una presencia en Bahréin, país que ahora mismo depende de la de Kuwait, pero que inicialmente se instalará en Riad, la capital saudí.

Albares ha tenido palabras de reconocimiento y agradecimiento tanto hacia los embajadores como al personal de las embajadas en la región por la labor que están realizando y ha querido dejar claro que "el gabinete de crisis y la sala de crisis del Ministerio de Asuntos Exteriores van a estar ininterrumpidamente abiertos 24 horas al día hasta que el último español que quiera regresar no lo pueda hacer".