El Gobierno ve un "intento de sacar rédito" las acusaciones de un "supuesto respaldo" al régimen iraní, al que condena

La portavoz del Gobierno, Elma Sáiz, ha atribuido a un "intento de sacar rédito" las críticas que se han hecho por la postura adoptada por el Ejecutivo respecto a la operación militar de Estados Unidos e Israel contra Irán, negando un "supuesto respaldo" al régimen de los ayatolás, cuya actuación se ha venido condenando.

"Ni el Gobierno ni el conjunto de la sociedad española apoya al régimen represor de Irán", ha recalcado Saiz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, incidiendo en que "la violencia no se debe combatir con más violencia, porque produce una escalada de dolor y represión".

En este sentido, ha reiterado que "la posición del Gobierno de España es insistir en el llamamiento al respeto al Derecho Internacional y a la desescalada de la violencia para encontrar una solución diplomática a este conflicto".

Así las cosas, la portavoz ha defendido que "confundir el respeto al Derecho Internacional con un supuesto respaldo al régimen que hemos condenado públicamente es, ni más ni menos, un intento de sacar rédito incluso en situaciones de extrema gravedad como esta".

Por otra parte, ha querido enviar un "mensaje de prudencia" en lo relativo al impacto económico que la escalada de violencia en Oriente Próximo, donde Irán ha respondido atacando a la mayoría de los países de la región.

Aunque "es pronto", ha dicho la ministra portavoz, "el Gobierno está valorando el efecto" que las subidas del petróleo y el gas puedan tener "sobre el bolsillo de consumidores, sobre la situación de industrias y empresas".

Según Saiz, "la exposición directa de España es baja, tanto por la diversificación de nuestro mix energético, como también por nuestras fuentes de abastecimiento" pero indudablemente, ha reconocido, "el impacto va a depender de la duración de la situación", que se está monitorizando de forma permanente.