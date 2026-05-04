El Gobierno insiste en que actuó "con agilidad y contundencia" contra Ábalos ante su declaración en el Supremo

1083763.1.260.149.20260504122341 El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, atiende a los medios de comunicación, en el Palacio de Parcent, a 4 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha reiterado este lunes que los socialistas actuaron "con agilidad y contundencia" contra el exministro José Luis Ábalos que esta misma mañana declara en el Tribunal Supremo como investigado en el 'caso mascarillas'.

Al mismo tiempo que Ábalos presta declaración ante el Tribunal, Bolaños ha defendido que el PSOE actuó de inmediato apartando al exministro, cuando tuvo "los primeros indicios de comportamientos irregulares".

En ese momento, señala que ni siquiera había una investigación judicial abierta, pero el PSOE le apartó "de toda responsabilidad y de la militancia", según ha trasladado en declaraciones a los medios desde el Palacio de Parcent, sede del Ministerio de Justicia.

No obstante, insiste en que es al Tribunal Supremo al que le corresponde determinar la culpabilidad o inocencia de Ábalos y el resto de acusados. "En eso estamos, en respetar los tiempos del TS" ha afirmado.

"Pero desde el punto de vista de la responsabilidad política, el PSOE lo hizo tan pronto como se tuvo noticia de los primeros comportamientos que podían ser irregulares", ha reiterado.

Bolaños ha evitado pronunciarse sobre las palabras de Ábalos en sede judicial que ha dicho, entre otras cosas, que él no estuvo "en la gestión de nada" y que delegaba en sus subordinados. "No me corresponde a mí valorar ni comentar las declaraciones que se están haciendo en sede judicial durante una vista oral ante el Tribunal Supremo", ha zanjado.

De este modo, Bolaños ha insistido en la línea que viene manteniendo el Gobierno desde que apartó a Ábalos, cuya declaración se produce después de la de Aldama y la del exasesor ministerial Koldo García, todos ellos acusados de varios delitos de corrupción en la compra de mascarillas y material sanitario durante la pandemia.