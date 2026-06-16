El Gobierno insiste en defender a Zapatero ante su declaración y se queja de "filtraciones" en su contra

1096644.1.260.149.20260616141639 (I-D) La ministra de Educación, Milagros Tolón, y la ministra Portavoz, Elma Saiz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a 16 de junio de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha reiterado este martes su "confianza" en el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, en la víspera de su declaración en la Audiencia Nacional como investigado en el 'caso Plus Ultra' y por un posible delito fiscal por las joyas halladas en su despacho.

En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, ha pedido respetar el procedimiento judicial y ha recordado que la presunción de inocencia es uno de los principios que inspiran el ordenamiento jurídico. Además ha evitado pronunciarse sobre las distintas informaciones publicadas contra el exdirigente socialista escudándose en que se basan en "filtraciones".

Zapatero ejercerá su "legítimo derecho a la defensa", ha apuntado la portavoz, que considera que va a dar "todas las explicaciones" ante el juez José Luis Calama. Asimismo ha vuelto a defender el "legado social" de su etapa en Moncloa (2004-2011) que, dice, colocó a España en "altísimos niveles de avances en derechos".

El expresidente socialista había pedido un aplazamiento respecto a la causa de sus joyas, valoradas en 1,3 millones de euros, para tener más tiempo para preparar su declaración, pero el juez la ha denegado y por tanto tendrá que responder sobre todos los presuntos delitos.

"No me puedo pronunciar sobre informaciones que hemos conocido por filtraciones", ha indicado Saiz al ser cuestionada en varias ocasiones sobre si Zapatero debería devolver las joyas, encontradas por la UCO durante un registro al despacho situado en la calle Ferraz, o sobre si sería ético conservarlas.

La portavoz del Ejecutivo ha asegurado que en Moncloa afrontan esta semana con "tranquilidad, serenidad" y "sin miedo", ante la declaración de Zapatero y también de la mujer del presidente Pedro Sánchez, Begoña Gómez, la comparecencia en el Senado de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González y la previsible publicación de la sentencia contra el exministro José Luis Ábalos.

A pesar de este panorama judicial, dice que se dedican a trabajar y recuerda que Sánchez inició la semana anunciando 18 millones de euros para investigación al desarrollo y la terminará en Bruselas discutiendo con el resto de líderes europeos sobre el marco financiero plurianial. "Afrontamos una semana más de trabajo por nuestro país", ha indicado, intentando desvincularse de la actividad en los tribunales.

Al día siguiente de que desde Ferraz afirmasen que han mantenido contacto con Zapatero y asegurasen que está "fuerte" Saiz ha señalado que ella no ha tenido ningún contacto con el exdirigente aunque ha reiterado su confianza en él y ha vuelto a pedir que se respete su presunción de inocencia.

En este sentido, fuentes de Moncloa aseguran que no conocen por dónde va a ir la defensa de Zapatero aunque consideran, por las declaraciones que ha hecho su entorno, que dará todas las explicaciones necesarias.