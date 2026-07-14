El Gobierno lamenta que Rajoy "todavía no haya pedido disculpas" tras la condena a sus palabras desde España y Francia

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, a 14 de julio de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha lamentado que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy (PP) "todavía no haya pedido disculpas" por sus palabras sobre la selección francesa de fútbol después de las distintas condenas que han encontrado tanto en España como en Francia.

Así lo ha trasladado la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes en La Moncloa, calificando las declaraciones de Rajoy como "racistas e impropias de un expresidente del Gobierno".

En una de sus habituales columnas de opinión durante los grandes torneos de la selección de fútbol, Rajoy dijo que Francia, a la que España se enfrenta este martes 14 de julio, es un equipo de altísimo nivel "eso sí, sin franceses".

Este comentario desató críticas en el Gobierno de Emmanuel Macron y su ministro de Exteriores y portavoz, Jean-Noël Barrot, dijo que destilaban "odio" y "racismo flagrante". En España, el presidente, Pedro Sánchez, dijo que eran unas palabras "xenófobas" que avergüenzan a los españoles. "Que gane el mejor y que pierda el racismo", dijo.

Ante el "revuelo" generado por estas declaraciones y las "críticas" recibidas en los dos países, la portavoz Elma Saiz, ha dicho estar sorprendida porque Rajoy "todavía no haya pedido disculpas" y ha reclacado que no representan a los españoles.

"España es un país abierto, diverso y solidario", mientras que el fútbol "son valores, integración y no al racismo", ha añadido la también ministra de Migraciones, Seguridad Social e Inclusión que ha pedido dejar el protagonismo al deporte ante el partido que enfrentará a las dos selecciones en las seminifales del Mundial.