El Gobierno no prevé que sus ministros vayan al Senado en agosto por la crisis de Ceuta y se remite al Congreso

Archivo - La ministra de Defensa, Margarita Robles, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno no prevé que los ministros que han sido citados a comparecer por el PP en el Senado la próxima semana para dar cuenta de la gestión de la crisis migratoria de Ceuta acudan a la Cámara Alta y se remite a las comparecencias que el propio Ejecutivo ha solicitado en el Congreso y que se sustanciarán a finales de este mes.

Así lo aseguran fuentes gubernamentales después de que los 'populares', que tienen mayoría absoluta en el Senado, hayan fijado para la próxima semana las comparecencias en sus respectivas comisiones parlamentarias de los titulares de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Defensa, Margarita Robles, y, para la siguiente, del responsable de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

El PP también había solicitado reunir a la Diputación Permanente del Congreso, el único órgano que sigue activo en los periodos no ordinarios de sesiones, para decidir si se obligaba a comparecer a estos tres ministros antes del mes de septiembre, cuando la Cámara retomará su actividad ordinaria. Asimismo, exigían llamar al titular de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Seguridad Nacional.

Pero este mismo viernes, el Gobierno ha informado de que Maslaska, Robles, Albares y Bolaños han registrado sus comparecencias a petición propia en la Cámara Baja y han propuesto sustanciarlas la última semana de agosto.

Así la cosas, desde Moncloa avanzan que no hay previsión de que los responsables ministeriales atiendan el requerimiento del Senado, algo que ya ha ocurrido en distintas ocasiones en esta legislatura, y que se limitarán a informar al Congreso sobre su papel en la crisis migratoria.

SÁNCHEZ Y SU JEFE DE GABINETE

Los 'populares' también quieren que la Diputación Permanente del Congreso, que en principio no prevé reunirse hasta finales de agosto, fuerce la convocatoria de un Pleno extraordinario para que sea el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el que rinda cuentas por lo sucedido en la ciudad autónoma, una comparecencia que en este momento no contempla el Ejecutivo.

Además, el PP tiene solicitada la comparecencia del director de Gabinete del presidente del Gobierno, Diego Rubio, en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Seguridad Nacional para que explique el cese de una funcionaria de este departamento, organismo dependiente de su departamento, tras informar en la página web oficial sobre la entrada irregular de miles de personas en Ceuta.