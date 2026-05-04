El Gobierno no ha recibido ninguna indicación de EEUU tras la orden de Trump de retirar 5.000 soldados de Alemania

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, atiende a los medios de comunicación, en el Palacio de Parcent, a 4 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha asegurado que el Gobierno no ha recibido ninguna "comunicación ni indicación" de la Casa Blanca respecto a los soldados estadounidenses en territorio nacional después de que Estados Unidos anunciara la retirada de 5.000 soldados de Alemania y niega "preocupación".

En declaraciones a los medios este lunes, Bolaños ha señalado que las bases de uso conjunto de Morón de la Frontera (Sevilla) y Rota (Cádiz) se rigen por un convenio bilateral que tiene cauces de comunicación y que "están funcionando con fluidez".

"Y no ha habido ninguna comunicación, ninguna indicación del gobierno norteamericano", en ese sentido, ha subrayado el ministro, que ha insistido en que España en un socio "fiable" de la OTAN.

"Tan fiable que se puede contar siempre con España para defender el derecho internacional y para defender la paz", ha subrayado el ministro de Justicia, señalando que en el Ejecutivo no tienen "absolutamente ninguna preocupación sobre esta materia".

El ministro ha sido interrogado al respecto, después de que el pasado viernes la Administración Trump anunciase la retirada de 5.000 efectivos militares desplegados en Alemania como parte de una revisión más amplia de su presencia militar en Europa.

El anuncio de Washington se produjo en medio de tensiones con Berlín, después de que el canciller alemán Friedrich Merz dijera que Irán había "humillado" al país norteamericano en las negociaciones que ambos mantienen tras el inicio de la guerra en el país persa.