El Gobierno nombra nuevos embajadores en Letonia, Ucrania, Panamá y Serbia

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en una foto de archivo - Juanma Serrano - Europa Press

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes los nombramientos de los nuevos embajadores en Ucrania, Letonia, Panamá y Serbia.

La embajadora en Ucrania será Adela Díaz Bernárdez, quien pertenece a la carrera diplomática y actualmente desempeña el puesto de segunda jefatura en la Representación Permanente ante la Organización del Tratado del Atlántico Norte en Bruselas.

Licenciada en derecho en la Universidad de Santiago de Compostela, con formación de posgrado en derecho comunitario (Universidad Libre de Bruselas) y en relaciones internacionales (Universidad de Nottingham).

También ha desarrollado su carrera administrativa en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, donde ha trabajado en la Asesoría Jurídica Internacional y ha sido subdirectora general adjunta de Coordinación de Asuntos Legales Comunitarios y subdirectora general de la Oficina de Derechos Humanos.

En el exterior ha estado destinada en las Embajadas en Luanda y en Luxemburgo, así como en la Representación Permanente ante la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra.

Por su parte, el nuevo embajador de Letonia será Ricardo Díez-Hochleitner, actual director de Gabinete del Secretario de Estado para la Unión Europea.

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, ha desarrollado su trayectoria profesional en los gabinetes de los Secretarios de Estado para la Unión Europea, de Cooperación Internacional y para Iberoamérica. También ha desempeñado el cargo de subdirector general de Diplomacia Pública y, en el Ayuntamiento de Madrid, de director general de Promoción Exterior.

Cuenta también con experiencia en el exterior como segunda jefatura en la Embajada de España en El Salvador y como experto nacional destacado en la Comisión Europea. También ha estado destinado en el Servicio Europeo de Acción Exterior y en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea.

Por otro lado, Moisés Morera Martín ha sido nombrado nuevo embajador en Panamá. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto (Bilbao), máster en Comercio y Política Internacional por la Universidad de Georgetown (Washington DC) y doctor en Relaciones Internacionales (Cum Laude) por la Universidad Pontificia Comillas (Madrid).

Actualmente ejerce como director de Programación del Consorcio de la Casa de América de Madrid y ha desarrollado su carrera administrativa en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

Asimismo, ha estado destinado en El Salvador, Sudán del Sur, Venezuela, Marruecos e Italia. También ha ejercido como subdirector general adjunto para Oriente Medio; jefe de Área de Relaciones Económicas con Iberoamérica; director adjunto del Gabinete del Subsecretario y Jefe de Servicio de Viajes y Visitas Oficiales.

Por último, Ander Ruiz de Gopegui Aramburu ha sido nombrado embajador en Serbia.

Es licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto, diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y máster (D.E.S.) por la Universidad Libre de Bruselas. Completó, además, el Programa de Liderazgo para la Gestión Pública del IESE.

A lo largo de su carrera, ha sido segunda jefatura en las embajadas de España en Namibia y Sudán. También ha estado destinado en las Representaciones Permanentes de España en la Unión Europea (Bruselas) y ante Naciones Unidas (Ginebra).

Además, ha ejercido como vocal asesor en el Gabinete del Ministro y en la Dirección General de Naciones Unidas, Organismos Internacionales y Derechos Humanos, así como consejero técnico en la Subdirección General de Europa Oriental y Asia Central.

En el sector privado, ha desarrollado su trayectoria en el ámbito de la asesoría jurídica y de comercio exterior en Madrid, Casablanca y Shanghái.