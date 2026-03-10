El Gobierno permite a Cataluña endeudarse por 300 millones para obras en la línea 8 de Ferrocarriles de la Generalitat

La rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a 10 de marzo de 2026, en Madrid (España).
La rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a 10 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press
Europa Press Nacional
Publicado: martes, 10 marzo 2026 18:52
Seguir en

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha autorizado a Cataluña, en su reunión de este martes en Consejo de Ministros, a formalizar operaciones de endeudamiento a largo plazo por un importe máximo de 300 millones de euros para financiar parte del proyecto de las obras en la línea 8 de los Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña (FGC).

Según han informado desde Moncloa, los fondos se destinarán a financiar parte del proyecto para la extensión de la línea 8, entre Plaza España y Gracia, en el área metropolitana de Barcelona.

Asimismo, el proyecto incluye "la realización de estudios técnicos, la construcción de las obras e instalaciones y la posterior puesta en servicio de la ampliación de esta infraestructura ferroviaria".

Esta autorización permitirá a la comunidad autónoma suscribir una operación de deuda con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), que podrá desembolsarse en uno o varios tramos.

Esta autorización se efectúa en cumplimiento del artículo 20 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) y del artículo 14 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). Asimismo, la autorización podrá amparar operaciones formalizadas hasta el 31 de diciembre de 2026.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado