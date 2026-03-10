El Gobierno permite a Cataluña endeudarse por 300 millones para obras en la línea 8 de Ferrocarriles de la Generalitat

La rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a 10 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha autorizado a Cataluña, en su reunión de este martes en Consejo de Ministros, a formalizar operaciones de endeudamiento a largo plazo por un importe máximo de 300 millones de euros para financiar parte del proyecto de las obras en la línea 8 de los Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña (FGC).

Según han informado desde Moncloa, los fondos se destinarán a financiar parte del proyecto para la extensión de la línea 8, entre Plaza España y Gracia, en el área metropolitana de Barcelona.

Asimismo, el proyecto incluye "la realización de estudios técnicos, la construcción de las obras e instalaciones y la posterior puesta en servicio de la ampliación de esta infraestructura ferroviaria".

Esta autorización permitirá a la comunidad autónoma suscribir una operación de deuda con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), que podrá desembolsarse en uno o varios tramos.

Esta autorización se efectúa en cumplimiento del artículo 20 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) y del artículo 14 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). Asimismo, la autorización podrá amparar operaciones formalizadas hasta el 31 de diciembre de 2026.