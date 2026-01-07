El Gobierno permite endeudarse a Galicia por 1.728 millones y otorgar garantías a Madrid por 154 millones

Archivo - El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el acto institucional de hermanamiento entre la Comunidad de Madrid y Galicia. - Elena Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha autorizado a Galicia a formalizar operaciones de endeudamiento a largo plazo por un importe máximo de 1728,5 millones de euros. También ha permitido a la Comunidad de Madrid y a Extremadura conceder garantías por valor de 154 y 13,5 millones de euros, respectivamente.

Galicia solicitó autorización para formalizar operaciones de deuda a largo plazo para atender las necesidades financieras de 2026 por valor de 1.728,5 millones de euros, del que 84,8 millones se corresponden con el reintegro de 2026 de los anticipos concedidos para el aplazamiento del saldo pendiente de reintegro de las liquidaciones del sistema de financiación de los años 2008 y 2009.

Los 1.643,7 millones restantes se corresponden con los vencimientos ordinarios del año 2026 de determinadas operaciones de crédito suscritas por la comunidad gallega. Con el aval del Ejecutivo, Galicia podrá amparar operaciones formalizadas hasta el próximo 31 de diciembre de 2026.

OTORGAR GARANTÍAS PARA FINANCIAR SUELO Y VIVIENDA EN MADRID

Por su parte, el Gobierno permite a la Comunidad de Madrid conceder garantías durante 2026 por el remanente no utilizado de los importes autorizados para 2025 por el convenio de reafianzamiento suscrito el 19 de diciembre de 2024 entre el Ejecutivo madrileño y la empresa Avalmadrid, en operaciones de financiación de compra de suelo para la construcción de viviendas de protección pública y en el marco del Programa 'Mi Primera Vivienda'.

Los beneficiarios de las garantías serían los promotores inmobiliarios y cooperativas que sean socios partícipes de Avalmadrid, que tengan su domicilio o estén establecidos en la Comunidad de Madrid y que hayan solicitado financiación para la compra de suelo finalista para la construcción de viviendas de protección pública en dicha Comunidad Autónoma.

En el caso del Programa 'Mi Primera Vivienda', los beneficiarios de las garantías serán personas que no superen los 40 años y familias numerosas y monoparentales, así como cualquier persona por nacimiento o adopción de un hijo, en estos casos sin límite de edad.

Por otro lado, en el caso de Extremadura, el Consejo de Ministros ha autorizado a Extremadura a otorgar garantías durante 2026 por un importe máximo de 13,5 millones de euros, que se vehicular a través de avales como el Fondo de Cartera Jeremie Extremadura 2, cuyos beneficiarios de la garantía son emprendedores, pymes, micropymes y emprendedores sociales en los términos definidos en los acuerdos operativos.

También se canalizarán con los avales del Fondo de Garantía de Adquisición de Vivienda de Extremadura, cuyos beneficiarios de las garantías son personas que no superen los 35 años.