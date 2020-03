El Gobierno pide disculpas por cómo toma las decisiones y se compromete a estrechar la coordinación con CCAA y partidos

Iglesias señala que se han cometido "errores", pero saluda que con medidas como las defendidas por Podemos se avanza en la buena dirección

Sigue en directo la última hora del coronavirus en España y el mundo

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha pedido este martes "disculpas" por el "ritmo vertiginoso" al que se ve obligado a tomar decisiones ante el coronavirus y se ha comprometido a seguir "estrechando la coordinación" con las Comunidades Autónomas y los partidos políticos para que estén puntualmente informados acerca de las acciones del Ejecutivo.

En rueda de prensa telemática al término del Consejo de Ministros, la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, ha justificado la inmediatez con la que está actuando el Gobierno por la necesidad de adecuarse al "rumbo" que van marcando las autoridades sanitarias.

Frente a las críticas que la oposición ha dirigido a Sánchez por no contar con ellos a la hora de elaborar el último decreto ley que ha restringido aún más la actividad productiva, Montero ha señalado que el Gobierno se puso en contacto con todos los presidentes autonómicos la víspera de aprobar la medida para avanzarles la decisión. Sólo dos de ellos, a los que no ha identificado, no atendieron esa llamada.

A pesar de las quejas de la oposición, Montero confía en que los próximos decretos ley que tenga que convalidar el Congreso de los Diputados -entre ellos el de la paralización de la actividad productiva- cuente con el aval de las distintas formaciones políticas.

CONFÍA EN EL APOYO DEL PP

En una alusión directa al PP, que ha condicionado su apoyo a que se introduzcan cambios en estas últimas medidas decididas por el Gobierno, Montero ha advertido de que "no se entendería" que el PP, que exigió endurecer el estado de alarma en este sentido, no apoyara la decisión de dejar "hibernando", en palabras de Montero, la actividad productiva aprovechando la proximidad de las vacaciones de Semana Santa. "Sería una contradicción", ha señalado.

Pero Montero no ha aclarado si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene intención de ponerse en contacto con el presidente del PP, Pablo Casado, o con los líderes del resto de formaciones. Tan sólo se ha referido a que, llegado el momento, los grupos parlamentarios de la coalición hablarán con el resto de partidos por si se pudieran incorporar aspectos a las medidas.

En la misma rueda de prensa, también el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, se ha referido al trato hacia la oposición. El líder de Unidas Podemos ha admitido que el Gobierno ha hecho "cosas mal" y "cometido errores", pero ha puesto el acento en que "con medidas" como las que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros -ayudas para trabajadores temporales y para afrontar el pago del alquiler- se está avanzando "en la dirección correcta".

Ahora bien, ha reconocido que "en estas horas decisivas" es un "deber" del Gobierno "tender la mano a la oposición con toda la humildad para que se sumen y aporten sus ideas y su visión de forma constructiva".

"El patriotismo no es otra cosa que defender lo común, es poner el interés general del país por delante de los intereses particulares", ha zanjado.