El Gobierno pide a Mazón que escuche a las víctimas de la dana, que reclaman que no vaya al funeral de Estado

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 21 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha reclamado al presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón (PP), que escuche y respete a las victimas de la dana, algunas de las cuales le han pedido que no acuda al funeral de Estado que se celebra el próximo 29 de octubre, un año después de la tragedia.

"A mí no me corresponde decir ni decidir quién tiene que ir o no" al funeral por las 237 víctimas de las inundaciones "pero creo que es fundamental escuchar y respetar a las víctimas", ha indicado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

En la misma línea, ha subrayado que este acto, en el que estarán el Rey Felipe VI y el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, es un día "para estar y acompañar a las víctimas" y asegura que el acto se está preparando "de la mano" de las asociaciones de afectados.

Alegría ha sido preguntada sobre este asunto, después de que la Asociación de Víctimas Mortales Dana 290 --la organización mayoritaria que representa a los familiares de los fallecidos-- rechazara que Mazón asista al funeral.

A este respecto, fuentes gubernamentales apuntan que existe un "protocolo" para la celebración del funeral, en el que estaría prevista la presencia de Mazón como dirigente autonómico, pero insisten en que debe escuchar el sentir de las víctimas.