El Gobierno pide no lanzar sospechas sobre Marruecos: No hay ninguna evidencia de que impulsara la entrada de migrantes

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha querido dejar claro que "no existe ninguna evidencia" de que Marruecos estuviera detrás de la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta los días 30 y 31 de julio y ha pedido a la oposición no lanzar "sospechas" sobre el país vecino.

En su comparecencia ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Seguridad Nacional, Bolaños ha insistido en que el origen de aquella avalancha de migrantes son los "bulos" y tergiversaciones" de la sentencia del Tribunal Supremo que negaba la devolución en caliente a quien entrara en España sin saltarse una frontera física.

Pero ha rechazado que Marruecos estuviera detrás. "Se lo quiero decir con mucha claridad y manera muy sencilla: no existe ninguna evidencia de que Marruecos haya liderado o haya impulsado la entrada masiva de personas en la frontera de Ceuta el 30 y 31 de julio. No existe ninguna evidencia", ha proclamado.

Es más, se ha dirigido al PP y a Vox para pedirles que no siembren "sospechas" sobre el país magrebí: "Esto de lanzar sospechas sobre un gobierno de un país vecino con el que hay que cooperar y con el que hay que tener buenas relaciones de vecindad yo creo que no es un buen camino", sostiene.

A su juicio, el PP y Vox "necesitan un curso acelerado de diplomacia básica porque están faltando el respeto sin ninguna prueba a Marruecos". "Insisto, no existe ninguna evidencia de que Marruecos haya dirigido, haya liderado o haya impulsado la entrada masiva de personas en la frontera de Ceuta el 30 y 31 de julio --ha enfatizado--. Esta es la realidad. Los bulos, las sospechas, los infundios, ustedes".