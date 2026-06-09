El Gobierno pone en valor los testimonios "muy contundentes" en el juicio a David Sánchez y confía en la Justicia

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 9 de junio de 2026 - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha puesto en valor los testimonios "muy contundentes" en el juicio por la contratación del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, en la Diputación de Badajoz en 2017, y ha mostrado su confianza en que "la justicia haga justicia".

Así se ha pronunciado la portavoz del Gobierno en relación al juicio que ha quedado visto para sentencia este martes, en el que ahora el juez deberá dirimir sobre la legalidad de la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz, primero como coordinador de las actividades de los conservatorios y posteriormente como jefe de la Oficina de Artes Escénicas, así como sobre la contratación de un amigo de Sánchez, Luis Carrero, como jefe de servicio de la sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas de la institución.

Dicho esto, la ministra portavoz ha destacado que en el desarrollo del juicio oral ha habido testimonios que han sido "muy contundentes" y que avalarían que no hubo irregularidades en la contratación de David Sánchez.

Saiz ha recordado que la Fiscalía ha pedido la absolución del hermano del jefe del Ejecutivo y que PP, Vox y "algunas asociaciones de ultraderecha" son las que mantienen la acusación. "Dicho esto, como siempre les digo, confianza en que la justicia haga justicia", ha zanjado.

VISTO PARA SENTENCIA

El juicio que se ha celebrado en la Audiencia Provincial de Badajoz por la contratación del hermano de Pedro Sánchez ha quedado este martes visto para sentencia tras escuchar los informes finales de las siete acusaciones populares de este caso, así como de la Fiscalía y de los abogados defensores de los once investigados.

Antes de levantar la sesión, el juez ha dado un último turno de palabra a los once acusados, del que David Sánchez no ha querido hacer uso, mientras que el expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo ha aprovechado para reiterar su inocencia y la de todos los investigados, y ha lamentado el "juicio mediático paralelo" que han sufrido.