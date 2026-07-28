El Gobierno prevé enviar material para construir refugios para la población venezolana desplazada por los terremotos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe a los integrantes del equipo START de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 24 de julio de 2026, en Madrid (España). - Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno prevé el envío de material de construcción para refugios temporales para la población venezolana que ha tenido que ser desplazada tras los dos terremotos del pasado 24 de julio que afectaron "de manera severa" a zonas "densamente pobladas".

Así se recoge en las referencias del Consejo de Ministros, que este martes ha aprobado el Acuerdo que recoge la contratación de ayuda humanitaria a la población venezolana afectada por los seísmos, gran parte de la cual ya fue enviada en los días posteriores a la catástrofe.

El Acuerdo también contempla la donación de "medicamentos e insumos médicos" en el marco de una ayuda humanitaria que ha alcanzado los tres millones de euros y ha consistido en envío del equipo START --que permite edificar un hospital de campaña de nivel 1--, y la adquisición de bienes de primera necesidad --como materiales de cobijo--.

El hospital de campaña y el primer grupo de personal partieron el 1 de julio. El 12 de julio salió un segundo grupo que releva al primero.