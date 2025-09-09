Archivo - Imagen de archivo del ministro de Finanzas israelí, Betzalel Smotrich (centro), y el titular de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir (derecha), en Jerusalén- Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha aprobado la prohibición de entrada a España de los ministros ultraderechistas israelíes Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir en el marco del paquete de medidas adoptadas para frenar el "genocidio" en Gaza.

Así lo ha anunciado este martes el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, al término del Consejo de Ministros en el que se ha dado luz verde a las nueve medidas anunciadas la víspera por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que fueron tildadas de antisemitas por Israel.

Según ha precisado Albares, Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional, y Smotrich, titular de Hacienda, serán incluido en el listado de personas sancionadas, en el que ya están algunos colonos israelíes, y "no podrán acceder a territorio español", además de ser incluidos en el sistema de información Schengen.

El Gobierno responde así a la decisión del Ejecutivo de Benjamin Netanyahu de vetar la entrada en Israel de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y de la ministra de Juventud, Sira Rego, en respuesta a las medidas anunciadas por Sánchez, que incluyen el embargo de armas, y viene a sumarse a la decisión de llamar a consultas a la embajadora en Tel Aviv, Ana María Salomon.

