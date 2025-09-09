El PSOE y sus socios arropan al embajador palestino en una concentración en el Congreso contra el "genocidio" en Gaza

Archivo - El PSOE y sus socios se concentran en el Congreso para protestar contra el "genocidio" en Gaza. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Diputados del PSOE, Sumar y los socios parlamentarios habituales del Gobierno han acompañado este martes al embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahed, en una concentración en la escalinata de la Puerta de los Leones del Congreso para mostrar su rechazo al "genocidio" de Israel contra la Franja de Gaza.

El vicepresidente primero de la Mesa del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis; los portavoces parlamentarios de PSOE y Sumar, Patxi López y Verónica Barbero; el portavoz de IU en el Congreso, Enrique Santiago; el portavoz de ERC, Gabriel Rufián; y la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, entre otros, portaban carteles en los que se podía leer "Stop Genocidio" o "Gaza Libre". Algunos portaban tradicionales kufiyas palestinas.

La concentración, de unos minutos de duración, ha finalizado con un aplauso y el grito "Palestina libre".