El Gobierno quita credibilidad a Aldama y niega preocupación por la citación judicial de trabajadores de Ferraz

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha restado credibilidad a las últimas declaraciones del presunto conseguidor de la 'trama Koldo', el empresario Víctor de Aldama que afirmó haber entregado millones de euros al exministro José Luis Ábalos y su colaborador, Koldo García.

Además, ha negado que exista preocupación en el Gobierno después de que el magistrado del Tribunal Supremo que investiga la causa, Leopoldo Puente, citase a declarar al exgerente del PSOE, Mariano Moreno y a una secretaria del área de Organización, Celia Rodríguez, para que aclaren los pagos en efectivo a Ábalos y su asistente.

"Yo por las noches no veo ficción", ha respondido Alegría al ser interrogada por las últimas declaraciones de Aldama, el lunes por la noche en una entrevista en Telemadrid, si añadir más detalles.

A continuación ha indicado que ella no utilizaría "el término preocupación" porque los trabajadores de Ferraz citados lo hacen en calidad de testigos y, asegura, acudirán y responderán "con la verdad y con la máxima transparencia".

"Lo que siempre van a encontrar por parte del Partido Socialista y de este Gobierno, como siempre lo hemos dicho, es colaboración y transparencia", ha subrayado en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de este martes en La Moncloa.