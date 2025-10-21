Ábalos asegura que no pagó 20.000 euros en negro por un local ubicado debajo de su vivienda, como le acusa Aldama

Archivo - El exministro de Transportes José Luis Ábalos, ofrece declaraciones a los medios tras el registro de la UCO a su vivienda, a 10 de junio de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha asegurado que no pagó 20.000 euros en negro por un local situado debajo de su vivienda en Valencia, tal y como le ha acusado el presunto conseguidor del 'caso Koldo', el empresario Víctor de Aldama.

"Pues por supuesto que no", ha respondido el también exsecretario de Organización del PSOE en declaraciones a 'Antena 3', que ha recogido Europa Press, al ser preguntado sobre si es cierta la acusación que le hizo Aldama anoche en una entrevista en 'Telemadrid'.

El empresario detalló un documento, que habría elevado al Tribunal Supremo, y en el que se demostraría, según su versión, que dicho local --de unos 174 metros cuadrados-- se pagó "gran parte" con dinero en efectivo procedente de comisiones.

Aldama relató que la UCO incautó el contrato donde se detalla "muy claramente" un precio de 110.000 euros por ese local y en el que solo se registra "un cheque bancario de 50.000 euros".

PIDE NO DAR CREDIBILIDAD A "GENTE MUY TURBIA"

Posteriormente, el empresario indicó que se le ordenó cambiar el contrato de compraventa. "Yo tengo el contrato definitivo que nos mandan a nosotros hacerlo (...) Que son 90.000 euros al final por lo que se termina escriturando y es el definitivo", señaló, para incidir en que esa diferencia con el precio inicial --20.000 euros-- se pagó con dinero negro.

Ante esta acusación, Ábalos ha recordado que esa información ya había sido publicada con anterioridad en diciembre de 2024 y en abril de 2025, y ha afirmado que el juez tiene toda la información. Además, ha hecho un llamamiento a los medios de comunicación a dejar de "hacer el ridículo" dándole credibilidad a "gente muy turbia" como Aldama.