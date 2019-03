El Gobierno de Rajoy desconocía que Trapero fuera a detener a Puigdemont y recuerda que su escolta le ayudó a huir

Actualizado 15/03/2019 12:12:14 CET

Nieto: "Lo que sí sé, es que quienes más ayudaron a que se fugara Puigdemont fue su escolta, de Mossos d'Esquadra, elegida por Trapero"

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El exsecretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto ha señalado este viernes que desconocía que el mayor de los Mossos Josep Lluis Trapero tuviera un dispositivo preparado para detener al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, si se lo pedían la Justicia tras el referéndum del 1 de octubre, y ha señalado que fueron los mossos quienes "más ayudaron" a su fuga.

En declaraciones en Onda Cero, recogidas por Europa Press, Nieto ha admitido que no conocía ese dato ofrecido por Trapero en su testificación ante el Tribunal Supremo, y ha mostrado cierto escepticismo. "No se si es cierto, conozco hechos que si son ciertos, y me sorprende porque, lo que sí sé, es que quienes más ayudaron a que se fugara Puigdemont fue su escolta, de Mossos d'Esquadra, elegida por Trapero", ha señalado.

"Me sorprende que quien fue parte protagonista en la huida también se ofreciera para practicar la detención", ha asegurado el que fuera secretario de Seguridad en 2017, en el Gobierno de Mariano Rajoy.

Este jueves en su declaración como testigo en el juicio por el 'procés' independentista en Supremo, el mayor de los Mossos declaró que desde "dos días antes" de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), el 27 de octubre de 2017 en el Parlament de Cataluña, ya se había previsto un plan por si era necesaria la detención de Puigdemont. Igualmente, el mayor dijo que pidió a Puigdemont que cumpliera la ley y le transmitió que los Mossos no acompañaban el proyecto independentista.

Nieto ha admitido su sorpresa con que Trapero se expresara con esa "claridad" en el Supremo sobre dicha reunión, y considera que ha involucrado a los exconsejeros que están siendo juzgados. "Podía haber sido menos explícito en la manera de comentar la reunión, en la que, al final, no trasladó hechos sino imputaciones", ha señalado.

"Trasladó la responsabilidad a (Joaquim) Forn, y a Puigdemont. De paso a (Jordi). Ayer Trapero actuó fisicamente en el Supremo, pero con la cabeza en la Audiencia Nacional", ha asegurado, al ser preguntado si la testificación del mayor se podía tratar de una estrategia de defensa, al estar procesado por un delito de rebelión en la Audiencia Nacional.

DECÍA UNA COSA DENTRO Y OTRA FUERA

Sobre el contenido desvelado por Trapero de la reunión con Puigdemont, Nieto ha asegurado que tenía información de la misma y ha lamentado que lo que se habló allí no se hiciera llegar a la sociedad catalana.

"Lo que creo firmemente es que si el contenido se hubiera hecho público, si le dice a su sociedad lo que le dijo a sus mandos, no se hubiese mantenido la convocatoria. Si se hubiera mantenido la convocatoria, lo que vimos del 1 de octubre, hubiera sido muy diferente a lo que se vio", ha sostenido.