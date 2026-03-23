El Gobierno recalca que ETA sigue en la lista de la UE de bandas terroristas a las que investigar

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha subrayado que ETA y otras organizaciones vinculadas a esta organización criminal "siguen listadas" por la Unión Europea como entidades terroristas a las que se aplican medidas de cooperación policial y judicial en asuntos penales y asistencia en la prevención y la lucha contra actos terroristas, y ha asegurado que desde el Ministerio del Interior "no se ha realizado ningún movimiento para modificar dicho listado".

Así consta en la respuesta al diputado de UPN Alberto Catalán sobre la confirmación acerca de si el Gobierno había propuesto al Consejo Europeo sacar a la banda terrorista ETA de la lista de grupos terroristas de la Unión Europea, donde figuraba desde su primera redacción en el año 2001.

El Ejecutivo señala que "dicha lista permanece vigente desde su creación" y añade que desde el Ministerio del Interior "no se ha llevado a cabo ninguna actuación para modificarla", según el escrito recogido por Europa Press.

Asimismo, destaca que la cooperación policial y judicial en la lucha contra el terrorismo en el ámbito de la Unión Europea "está garantizada", al igual que "el compromiso inequívoco con la memoria, la dignidad y la justicia, más allá de la existencia de una lista de entidades terroristas reconocidas".

El Ejecutivo agrega que la lucha contra el terrorismo concentra esfuerzos en "las amenazas presentes", lo que ya no incluyue a ETA dada su disolución, "sin detrimento de la cooperación policial y judicial sobre responsabilidad individual y hechos pasados", incluida "la investigación de casos sin resolver", que, según remarca, "continúa plenamente garantizada y operativa".

EXISTEN DOS LISTAS

La conocida como lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea se creó en 2001 tras los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos. Actualmente incluye a 23 grupos y 13 personas individuales, sometidos a sanciones como la prohibición de viajar a territorio europeo, la inmovilización de activos y la prohibición de poner fondos o recursos económicos a su disposición.

El Consejo de la Unión Europea revisa y actualiza esta lista dos veces al año. La última actualización, del pasado mes de febrero, sirvió para incluir a la Guardia Revolucionaria de Irán entre las organizaciones sancionadas.

ETA no figura en esa lista de organizaciones terroristas sancionadas, al no estar en activo --en 2011 anunció el cese de la violencia y en 2018 se disolvió definitivamente--, pero sigue en otro anexo que continúa en vigor y que no se actualiza desde 2009, vinculada a la Posición Común europea 2009/468/CFSP, que es a la que se refiere en Gobierno en esta respuesta, respecto de las que se mantiene la cooperación policial y judicial.