El Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, Alfonso Luis Rodríguez Badal, ante la Comisión Mixta sobre Insularidad, para informar sobre la gestión de la crisis migratoria que afecta a las Illes Balears. - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, ha recalcado desde el Senado que la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) lleva desde febrero de 2025 con una mayor incidencia en la zona de tránsito de pateras entre Baleares y Argelia, a la vez que ha acusado a PP y Vox de instalar la idea de que "se puede levantar una frontera en el Mar Mediterráneo que devuelva las pateras a su origen".

Durante su comparecencia en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) sobre Insularidad, el representante del Gobierno en el archipiélago balear ha desdeñado los argumentos de PP y Vox y ha señalado que es "falsa" la idea de que el Ejecutivo central no quiere pedir el despliegue de Frontex.

Según ha narrado, el Gobierno central contestó al Ejecutivo de Marga Prohens que en noviembre de 2024 se solicitó que el trabajo que hacía Frontex en la zona del Mediterráneo occidental pudiera tener una incidencia mayor en la zona de tránsito balear.

"Y así lo es desde febrero de 2025", ha precisado el delegado del Gobierno, insistiendo en criticar a quienes aseguran que Frontex "puede significar casi una nueva frontera que impidiese la llegada de pateras".

Por último, el delegado del Gobierno ha recalcado que Frontex es un "apoyo" a los Estados miembros de la Unión Europea, explicando que las pateras que navegan esta ruta tienen unos seis metros de eslora, "con una trazada mucho más complicada de localizar que grandes cayucos" en rutas como la canaria.