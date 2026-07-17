El Gobierno reclama la "aplicación íntegra" de la Ley de Amnistía y exige al PP que "pida perdón" por criticarla

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, a 14 de julio de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha pedido la aplicación "íntegra" de la Ley de Amnistía, después de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que sostiene que la norma respeta el derecho comunitario y exige al PP que "pida perdón" por haber criticado esta medida.

Para Saiz, la sentencia del TJUE es clara --"la ley es buena para Cataluña, para España y para la democracia", sostiene-- y ahora "lo que queda es una aplicación de la ley integral, diligente y eficaz", subraya, según ha indicado en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press.

Así, al ser cuestionada sobre si el expresidente catalán, Carles Puigdemont, debe regresar a España ya, Saiz dice que si la ley se aplica íntegramente y de forma diligente, no habría que hacerse esta pregunta. Además, considera un "espaldarazo" en esta dirección el fallo del tribunal europeo.

En todo caso ha dicho que está "completamente de acuerdo" con el ministro de Transportes, Óscar Puente, que este mismo viernes instó a Puigdemont a volver de inmediato a España desde Waterloo (Bélgica) donde permanece huido desde el año 2017, porque sería "un gesto de liderazgo político". "Y que me detengan y me lleven a prisión", lanzó en una entrevista en RNE.

Respecto al PP, la también ministra de Migraciones, Inclusión y Seguridad Social dice que el presidente nacional Alberto Núñez Feijóo debería ir a Cataluña y "pedir perdón" por haber dicho que era una norma "nefasta" que iba a suponer el "declive económico" y era "un callejón sin salida".

También ha echado en cara a la oposición las "manifestaciones, insultos y vejaciones" en la sede del PSOE en la calle Ferraz y a "dirigentes" socialsitas y considera que tras la sentencia del TJUE debería haber "consecuencias" para el PP por sus declaraciones "irresponsables".

A su juicio los de Feijóo apostaron por "la fractura, el miedo y la mentira" contra la Amnistía y por tanto consideran que ahora es "exigible que pidan perdón".