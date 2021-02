El Gobierno recuerda que trabaja para despenalizar la libertad de expresión tras el encarcelamiento de Pablo Hasel

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, ha recordado este martes que el Ministerio de Justicia trabaja para que las "reflexiones artísticas" como las del rapero Pablo Hasel formen parte de una "horquilla de comprensión y tolerancia" propias de una "democracia madura".

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, Calvo se ha referido a la reforma anunciada por el departamento de Juan Carlos Campo de los delitos de enaltecimiento del terrorismo, contra los sentimientos religiosos y de injurias a la Corona dentro del Código Penal para que no sean castigados con penas privativas de libertad.

Todo ello después de que el rapero Pablo Hasel haya sido detenido este mismo martes después de haberse atrincherado en la Universidad de Lleida. "El Gobierno no se pronuncia sobre lo que hace la Justicia de nuestro país", ha señalado Calvo, recordando que lo que "si hace" el Ejecutivo es revisar "algunos espacios que llevan la contraparte de convertirse en delitos en el ámbito de la libertad de expresión".

En este contexto, la vicepresidenta ha dejado claro que todos los "asuntos que se derivan de la libertad de expresión y que no conllevan riesgo en la seguridad de las personas" no deberían sufrir una "reacción que no procede en el ámbito de las libertades de una democracia".

"Pensamos, y en ello trabaja Justicia, que en el paragüas amplio y protegido de las reflexiones artísticas, culturales e intelectuales, en el ámbito de lo que denominamos libertad de expresión, tiene que haber una horquilla de comprensión y tolerancia propia de una democracia totalmente madura como la nuestra", ha apuntado Carmen Calvo.

Así, Calvo ha recordado que el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado "en esa dirección", la misma en la que han avanzado otros países y democracias "parecidas" a la española. "Nosotros como Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, estamos ya en ello", ha zanjado.



