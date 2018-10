El Gobierno recurre la reapertura de las 'embajadas' de la Generalitat de Cataluña en 7 países

Actualizado 23/08/2018 18:08:11 CET

Presentará recurso contencioso-administrativo contra las de EEUU, Reino Unido, Irlanda, Alemania, Irlanda, Suiza, Italia y Francia

El Gobierno ha anunciado la presentación de un recurso contra la reapertura de las llamadas 'embajadas' de la Generalitat de Cataluña en un total de siete países por no haberse cumplido las condiciones que establece la legislación vigente para la creación de delegaciones de las Comunidades Autónomas (CCAA) en el exterior.

Será el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (MAUC) el encargado de presentar el contencioso-administrativo contra el Decreto 126/2018 de la Generalitat de Cataluña, de 26 de junio, por el que se restablecen las delegaciones del Gobierno de la Generalitat en el Reino Unido e Irlanda, Alemania, Estados Unidos de América, Italia, Suiza y Francia.

Según informa Exteriores, el artículo 12 de Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado establece que antes de la creación de sus delegaciones en el exterior para el ejercicio de sus competencias, las CCAA deberán comunicar este hecho al Gobierno de España.

De esta forma, el MAUC puede informar sobre la adecuación de la propuesta a las directrices, fines y objetivos de la Política Exterior, la Estrategia de Acción Exterior y, en particular, con el principio de unidad de acción en el exterior, así como para que el Ministerio de Hacienda pueda emitir informe en lo relativo al principio de eficiencia en la gestión de los recursos públicos, y el Ministerio de Política Territorial y Función Pública pueda hacerlo desde la perspectiva de su adecuación al orden competencial.

Sin embargo, añade Exteriores, la Generalitat comunicó al MAUC la creación de esas delegaciones con sólo 24 horas de antelación a la adopción del decreto de creación, lo que hacía imposible emitir dichos informes.

El Ministerio que dirige Josep Borrell, expone que en las conversaciones mantenidas entre el MAUC y el Departamento de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia de la Generalitat, ésta explicó que en realidad no estaba abriendo ninguna nueva delegación sino reabriendo las que el gobierno central había cerrado en virtud de la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española.

TAMPOCO SE CUMPLIERON LOS TRÁMITES LEGALES CON EL GOBIERNO DE RAJOY

Sin embargo, expone Exteriores, en los procesos de creación de delegaciones después de la entrada en vigor de Ley 2/2014 tampoco se cumplieron los trámites legales, por lo que el anterior gobierno interpuso los correspondientes recursos contencioso-administrativos que fueron archivados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña al considerar que se había perdido el objeto del recurso cuando dichas delegaciones fueron suprimidas.

La Generalitat también argumentó que en la práctica no se había tomado ninguna iniciativa para ponerlas en funcionamiento por lo que el MAUC esperó a que se rectificara y se cumpliera el procedimiento establecido por la legislación vigente antes del fin del plazo para presentar el recurso.

EN JULIO, LA GENERALITAT HA RESTITUIDO A LOS DELEGADOS

No obstante, durante el mes de julio, la Generalitat ha restituido a los delegados en Reino Unido e Irlanda, Alemania, Italia y Suiza y ha convocado durante el mes de agosto los concursos para nombrar los directores de las delegaciones en Francia y Estados Unidos de América, con lo que, según Exteriores, "queda claro su voluntad de no cumplir con lo establecido en la mencionada Ley 2/2014 y de hacer caso omiso a las reiteradas advertencias que se le han hecho al respecto".

El Ministerio no cuestiona la facultad del Gobierno de la Generalitat de Cataluña de establecer delegaciones en el exterior para el ejercicio, dentro del ámbito de sus competencias, de actividades con relevancia exterior, pero considera que "la creación de dichas Delegaciones debe ajustarse a lo establecido por la Ley de la Acción y del Servicio Exterior del Estado".

En el comunicado, Exteriores "lamenta tener que presentar recursos ante la jurisdicción contencioso-administrativa" pero entiende que no se le deja otra opción para preservar el mandato legal. No obstante, este recurso no afectará "obviamente", según el Ministerio, a las 40 delegaciones de la Generalitat que mantiene como oficinas comerciales, las 13 oficinas turísticas y las 8 culturales, que han sido creadas de acuerdo con el procedimiento legal vigente.