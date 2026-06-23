El Gobierno reivindica la "autonomía" de la Agencia Tributaria frente a las críticas del PP por las joyas de Zapatero

El ministro de Hacienda, Arcadi España, interviene durante una sesión plenaria en el Senado, a 26 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha reivindicado la "autonomía" de la Agencia Tributaria, expresando su "respaldo" a sus trabajadores y garantizando la "no interferencia de ningún estamento político" en su trabajo ante las sospechas del PP por presuntas irregularidades en el organismo público por las joyas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Así se ha pronunciado el ministro España durante la sesión de control al Gobierno del Senado después de que el dirigente 'popular' Alejo Joaquín Miranda de Larra le haya cuestionado si la Agencia Tributaria investiga cuando tiene conocimiento de presuntos delitos o irregularidades fiscales.

En este contexto, el senador del PP ha preguntado al ministro de Hacienda si tiene intención de personarse como parte perjudicada en la causa por las joyas de Zapatero y si van a incoar expediente "contra su presunto faro moral".

Ante esto, el ministro España ha sostenido que el Gobierno "no interfiere" en la Agencia Tributaria: "Los trabajadores de la Agencia Tributaria actúan conforme a la ley, con criterios objetivos y de absoluta imparcialidad".

Ha continuado defendiendo que la labor de los trabajadores del organismo público "no puede ni estar condicionada ni verse influenciada por criterios políticos coyunturales". "Interferir en su actuación quebraría la seguridad jurídica y sería un grave deterioro para esa institución que debemos respetar", ha añadido.