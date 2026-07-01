El Gobierno reprocha a Feijóo sus críticas a la 'Ley de Nietos' cuando "lo llevaba en su programa electoral"

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante el acto institucional por el Día del Orgullo y los derechos LGTBI, en el Museo del Traje, a 30 de junio de 2026, en Madrid (España). Este encuentro sirve- Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha rechazado las críticas del Partido Popular a la llamada 'Ley de Nietos' que ofrece la nacionalidad española a los descendientes de represaliados por el franquismo que se fueron de España cuando, dice, el líder de la oposición Alberto Núñez Feijóo llevaba esta medida "en su programa electoral" y la promovía en visitas a países como Argentina.

En una entrevista en 'RNE', recogida por Europa Press la también ministra de Migraciones, Seguridad Social e Inclusión ha achacado este "giro" en la política del PP a las exigencias de Vox por sus pactos en varias comunidades autónomas.

"En su propio programa electoral estaba llevando, contemplando y apoyando y anunciando y compartiendo con ciudadanos españoles en otras latitudes, medidas de este tipo", ha señalado en referencia a la etapa de Feijóo como presidente de la Xunta de Galicia y sus viajes en campaña electoral a Sudamérica.

En ese sentido señala que el actual líder del PP viajaba "a determinados países comprometiéndose a esa reparación y esa justicia con personas que tuvieron que huir de la dictadura". Ahora, sin embargo, "sigue el dictado" de los acuerdos con la formación de Santiago Abascal.

La portavoz, además, hace hincapié en que esta medida está recogida en la Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022 por la mayoría del Congreso de los Diputados y por tanto al rechazar su aplicación el PP se está oponiendo al "estado de Derecho", sostiene.

"La cuestión de fondo es si aceptamos o no dar la nacionalidad a esas personas y hasta este momento había consenso", al respecto, ha indicado a continuación. A su juicio esta es una posición "ultra, antisistema" que deja al PP fuera de la categoría de partido de Estado.

BOLAÑOS

En la misma línea el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha incidido en que Feijóo apoyaba esta medida hace unos años y ahora la rechaza. "Yo opino lo mismo que el Feijóo de 2022 y es que los hijos y los nietos de españoles que tuvieron que abandonar España como consecuencia de la Guerra Civil y la dictadura tienen derecho a ser nacionales españoles", ha señalado en declaraciones a los medios en el Ministerio de Justicia.

El ministro sostiene que "es su derecho" porque seguramente estarían en España de no haber sido por la "tragedia" de la guerra y la dictadura y por tanto la ley pretende "conceder un derecho a quien lo perdió".

A su juicio las críticas de la oposición responden a una "técnica ultraderechista" que, dice, utilizó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en 2020 consiste en sembrar dudas sobre un proceso electoral. "Yo solo espero que PP y Vox no disfracen a nadie de bisonte para ir a las nuevas Cortes Generales" cuando se constituyan después de las elecciones generales, ha lanzado.

Dice además la influencia a favor del Gobierno del voto exterior es "un bulo" que ya se extendió en las últimas generales de julio de 2023 a pesar de que en esos comicios los votos de los nacionales que viven fuera de España solo cambiaron un escaño que perdió el PSOE y ganó el PP en la Comunidad de Madrid.

Por último considera "muy peligroso" que Vox esté pidiendo suprimir el voto a millones de españoles que no residen en territorio nacional porque significa "suprimir la democracia" y alerta de que es el primer paso para retirar el voto "a todo el mundo" que, dice, es "el sueño" de los de Abascal.

NO VA A LEER EL LIBRO DE CERDÁN

Por otro lado, Saiz ha asegurado que el proceso para llevar al Congreso un proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) sigue su curso y cuenta con completarlo "en tiempo y forma" es decir que haya una votación antes de que termine este año 2026.

Además, al ser cuestionada por un posible adelanto de unos meses de las elecciones generales y que estas se celebren la próxima primavera, insiste en que serán en el año 2027 "cuando toque" y ha reiterado que la convocatoria es una prerrogativa del presidente Pedro Sánchez.

Finalmente ha dicho que no ha leído el libro recientemente publicado por el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, investigado por varias causas de corrupción, y no tiene intención de hacerlo aunque muestra "respeto" a "lo que haya querido contar".