El Gobierno responde a Ayuso y defiende que los pasajeros del crucero con hantavirus vayan a Madrid: "No es un capricho"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, atiende a los medios tras inaugurar las Jornadas sobre 'Paz, Memoria y Democracia: 50 años de la investigación de paz para España', que se celebra en Granada. A 6 de mayo de 2 - Arsenio Zurita - Europa Press

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha defendido la decisión de que los españoles del crucero 'MV Hondius' vayan al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid tras llegar este domingo al puerto de Granadillas, después de que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, reclamara los motivos por los que se decidió este centro hospitalario.

Torres ha explicado que había "dos opciones": que los pasajeros españoles del crucero con casos de hantavirus se quedaran en Canarias, "en un lugar aislado", o que fueran al Gómez Hulla, el "mejor lugar" de todo el país para este tipo de enfermedad, porque "tiene la mitad de las camas de toda España para aislamiento".

"No actuamos por capricho. Lo que tenemos que tener en cuenta, y también los responsables públicos, es que en ocasiones ocurre en un lado o en otro", ha indicado en declaraciones a la 'Cadena Ser Canarias', en las que también ha apelado a "aunar esfuerzos" desde las distintas instituciones.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, censuró este jueves la "absoluta confusión, descontrol y versiones diferentes" del Gobierno de la nación sobre los 14 pasajeros españoles con hantavirus que se encuentran a bordo del crucero 'MV Hondius' y que serán trasladados al Hospital Gómez Ulla de Madrid, dependiente del Ministerio de Defensa.

La líder del Ejecutivo madrileño afirmó que tienen "confianza" en la sanidad madrileña y en el Gómez Ulla pero no está de acuerdo con no saber "por qué es Madrid o bajo qué criterio" se decidió ese destino, ya que no saben "ni en qué situaciones se encuentran ni si van a ser cuarentenas obligatorias". "A mí lo que no me parece de recibo es el descontrol que hay dentro del Gobierno", criticó, al asegurar que "no hay nadie al volante nunca".