El Gobierno reta a Israel que ponga "encima de la mesa" las pruebas de la detención "ilegal" de Saif Abukeshek

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha retado al Gobierno de Israel a que ponga "encima de la mesa" las pruebas contra el activista español Saif Abukeshek para haber llevado a cabo su detención "completamente ilegal", a la vez que ha señalado que las alegaciones que le han trasladado las autoridades israelíes niegan "rotundamente" las acusaciones vertidas contra el miembro de la Flotilla Global Sumud que se dirigía a la Franja de Gaza.

"No hay ninguna prueba ni ninguna relación sobre lo que las autoridades israelíes dicen", ha insistido el ministro en declaraciones a 'La hora de La 1', recogidas por Europa Press, en las que también ha detallado que Saif está "bien" dentro de las "terribles circunstancias en las que se encuentra".

Albares ha apuntado que el cónsul español destinado en Tel Aviv está en el juzgado y le está viendo "todos los días" interesándose para que "el reconocimiento médico se produzca diariamente", además de que se le garantice su derecho a la defensa.

Para el jefe de la diplomacia española, la detención de Saif es "completamente ilegal". "Ningún agente israelí tiene ninguna jurisdicción en aguas internacionales y exigimos su liberación inmediata. Saif no tendría que estar donde está, en las cárceles de Israel", ha reclamado.

Dicho esto, Albares ha explicado que las alegaciones que les han trasladado las autoridades israelíes sobre la detención dejan claro que, según los informes a los que tiene acceso, "nada" de lo que se le acusa es "cierto". Es más, ha reclamado a Israel "que si tan seguros están de ello", que "pongan las pruebas encima de la mesa".

"La información oficial que yo he solicitado lo niega rotundamente. No se asalta un barco en aguas internacionales y se detiene ilegalmente a alguien", ha afirmado Albares, a la par que ha recordado que "hay cauces internacionales legales en todo Estado de derecho para trasladar cualquier información al respecto".

El activista español Saif Abukeshek y su compañero brasileño Thiago de Ávila fueron detenidos el pasado jueves en aguas internacionales, frente a las costas de Grecia, a bordo de la Flotilla Global Sumud rumbo a la Franja de Gaza.

Los fiscales israelíes han acusado a Abukeshek y a De Ávila, pero nunca de manera formal, según la ONG Adalah, de "colaborar con el enemigo en tiempos de guerra, contactar con un agente extranjero, pertenencia a una organización terrorista y transferir bienes a una organización terrorista", en referencia al movimiento islamista palestino Hamás.

LA DETENCIÓN FRENTE A LAS COSTAS DE GRECIA "AÑADE GRAVEDAD"

El ministro ha explicado también que trabaja con su homólogo brasileño "para actuar conjuntamente" en la liberación de los activistas y ha cuestionado además la formas de actuar de Israel y de un Estado, según ha recordado, "que se dice democrático". "No vamos a desproteger a nuestro ciudadano", ha advertido.

Albares ha reconocido que la detención en aguas internacionales de Grecia, frente a Creta, "añade un plus de gravedad". "No se actúa así. Hay un derecho internacional que es muy claro al respecto. Desde luego, esta es una detención ilegal, no cabe la menor duda", ha zanjado.

ESTRECHO DE ORMUZ

Por otra parte, el ministro ha lamentado la situación de "doble bloqueo" en Ormuz que es "insoportable", tanto por parte de Irán como de Estados Unidos, y ha condenado los "incidentes gravísimos con fuego abierto" que demuestran "que no hay solución militar".

"El estrecho de Ormuz no se puede mantener mucho más tiempo bloqueado porque las consecuencias son globales y la tensión enorme. Hay que volver a la negociación. No hay solución más allá de la diplomática", ha insistido, a la vez que ha afirmado que "en estos momentos no hay las más mínimas condiciones para una operación bajo bandera de las Naciones Unidas", por lo que España descarta participar en ninguna operación militar.