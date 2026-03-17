El Gobierno suscribe "al 100%" las palabras de Felipe VI y acusa a Feijóo de "negar la historia"

Archivo - El rey Felipe VI (d) y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i) - Pool - Archivo

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno suscribe "al 100%" las declaraciones realizadas por el Rey Felipe VI quien la víspera reconoció que hubo "mucho abuso" durante la Conquista de América pese a las Leyes de Indias adoptadas por los Reyes Católicos para proteger a la población indígena, después de que los últimos presidentes mexicanos hayan venido reclamando una disculpa por parte de España por ese periodo histórico.

"Fuimos informados y suscribimos al 100% las palabras de su majestad Felipe VI", ha sostenido la ministra portavoz, Elma Saiz, tras ser preguntada por las declaraciones que hizo el monarca durante una visita privada a una exposición sobre México en el Museo Nacional Arqueológico, en la que estuvo acompañado precisamente por el embajador de este país y si el gesto estaba pactado con Moncloa.

El Rey reconoció durante la visita a la exposición "La mitad del mundo. La mujer en el México indígena" que hubo "mucho abuso" durante la Conquista de América y admitió que aquellos comportamientos vistos desde la óptica y los valores actuales no son como para sentirse "orgullosos", pero es necesario conocerlos y aprender de ellos.

Esta era la primera vez que el Rey se pronunciaba sobre esta cuestión, pese a los reiterados llamamientos que en los últimos años le había venido haciendo el anterior presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para que hubiera una disculpa por parte de la Corona ante los "agravios" cometidos durante la Conquista. AMLO, como se le conoce popularmente, llegó a enviarle una carta en ese sentido en 2019 que no tuvo respuesta.

Así las cosas, Saiz no ha querido confirmar si el hecho de que el Rey se haya pronunciado en este sentido busca garantizar la presencia de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, en la Cumbre Iberoamericana de Madrid el próximo mes de noviembre, habida cuenta de que esta no acudió a la última cita y que no invitó al monarca a su toma de posesión en 2024 porque no se había producido la disculpa pública que había reclamado su predecesor.

"Deseamos que sea una cumbre al máximo nivel, que cuente con la mayor participación posible de líderes internacionales dada la importancia y el momento que estamos viviendo", se ha limitado a señalar la también ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Por último, respecto a las declaraciones sobre esta cuestión que ha hecho el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la portavoz ha considerado que con ellas lo que ha hecho es "dejar a Abascal a su izquierda en esa deriva ultra que está teniendo", al margen de "negar la historia" y "abrazar posiciones ultras, negacionistas, pasando por encima incluso de las instituciones".

El líder de la oposición ha mostrado su "orgullo" por el "legado español" en Iberoamérica y ha pedido enmarcar las palabras del Rey en el "contexto de todo", subrayando además que no las pronunció en un discurso institucional sino durante una conversación visitando una exposición.