El Gobierno suspende los plazos procesales del 27 al 31 de julio en los partidos judiciales afectados por los incendios

Archivo - El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a 5 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto-ley que establece la suspensión de los plazos procesales entre el 27 y el 31 de julio en aquellos partidos judiciales donde los incendios forestales han dificultado el normal desarrollo de la actividad judicial y el cumplimiento de los términos legales por parte de la ciudadanía y los profesionales.

Según ha informado el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes a través de un comunicado, la medida afecta específicamente a los partidos judiciales de Ávila, Arenas de San Pedro, Talavera de la Reina, Torrijos, Navalcarnero, San Lorenzo de El Escorial y Nules . Esta decisión se ha tomado en coordinación con los operadores jurídicos y atendiendo a las peticiones trasladadas por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE).

Esta medida busca que las personas afectadas puedan "centrarse en afrontar las consecuencias de la emergencia sin que ello repercuta en sus procedimientos judiciales". No obstante, la suspensión contempla las excepciones habituales para actuaciones urgentes, tales como los procedimientos de tutela de derechos fundamentales, la protección de menores y las actuaciones urgentes del orden penal.

Además, se faculta a los jueces para acordar las actuaciones necesarias que eviten "perjuicios irreparables" para los derechos de los implicados.

PROTECCIÓN ADICIONAL Y PLAZOS CONCURSALES

El Real Decreto-ley también refuerza la protección de empresas y ciudadanos al permitir que los afectados dispongan de más tiempo para solicitar la declaración de concurso en caso de insolvencia. Asimismo, se suspenden temporalmente los plazos para reclamar derechos o iniciar acciones legales, con el fin de evitar que la emergencia perjudique el ejercicio de estas facultades.

En el comunicado han subrayado que con estas medidas "se refuerza la protección de las personas afectadas, se garantiza la seguridad jurídica y se procura que las consecuencias de los incendios forestales no limiten el ejercicio de sus derechos ni el acceso a la justicia".

La norma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado y producirá efectos respecto a los incendios forestales ocurridos a partir del 23 de julio . Los profesionales con domicilio en las zonas afectadas podrán, además, solicitar excepcionalmente la suspensión de plazos o vistas cuando resulte procedente.