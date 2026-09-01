El Gobierno sustenta sus señalamientos a Israel y Rusia en relación a Ceuta en "informes" de Exteriores

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz; y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) - El Gobierno ha asegurado que trabaja siempre con "evidencias" a la hora de hacer señalamientos en cuanto a la entrada masiva de migrantes a finales de julio en Ceuta y ha sustentado las afirmaciones apuntando a Israel y Rusia realizadas la víspera por el presidente, Pedro Sánchez, en "informes" realizados por el Ministerio de Asuntos Exteriores.

"Este Gobierno siempre trabaja con evidencias y de lo que tenemos evidencias es que la internacional ultra, distintos foros digitales, tanto de Israel como Rusia amplificaron" lo ocurrido en la ciudad autónoma "con una intención de fracturar, de polarizar Europa y, por ende, incluso a la sociedad española", ha explicado Saiz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La portavoz se ha pronunciado en línea similar a como lo hizo el presidente, cuyas palabras provocaron el rechazo tanto de Israel como de Rusia, y se ha remitido a "informes internos del propio Ministerio de Asuntos Exteriores", sin entrar en más detalles, más allá de invitar a los periodistas a acudir ellos mismos a las redes sociales para comprobarlo.

Asimismo, ha sostenido que "la propia Comisión Europea, el pasado 6 de agosto, ya señaló a Rusia como un foco de desinformación en lo acontecido en estos días en Ceuta".

Entonces, en la rueda de prensa diaria en Bruselas, el portavoz comunitario Guillaume Mercier señaló que se había constatado que había habido "canales de televisión, en particular rusos, que intentaron rápidamente amplificar la situación de Ceuta a través de distintas plataformas".

Según dijo este portavoz de la Comisión, esto ocurrió "a partir del 30 de julio", sin que en los días previos a esa fecha se hubiera "visto tal actividad".

Fuentes gubernamentales han precisado que se está trabajando con Bruselas para conseguir el cierre de las cuentas que contribuyeron a difundir desinformación y bulos en torno a Ceuta, al tiempo que han asegurado que el Gobierno no va a "entrar en el juego", después de que Rusia haya pedido pruebas de su implicación.