El Gobierno tacha de "ruin e inhumana la actitud de Vox y le acusa de politizar la tragedia de Adamuz

La ministra de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, y Portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, a 13 de enero de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra Portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha calificado de "ruin" e incluso "inhumana" la actitud de Vox tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), donde han fallecido al menos 41 personas, y considera que el partido "utiliza la tragedia con fines políticos".

Así se ha pronunciado Saiz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, al ser preguntada por la decisión de Vox de no interrumpir sus actos de campaña en Aragón, y por los mensajes del líder del partido, Santiago Abascal, vinculando al Gobierno "corrupto" con el descarrilamiento.

"Cuando todavía hay que confirmar la cifra oficial de víctimas y hay decenas de heridos en los hospitales, desde luego la actitud del señor Abascal y de la ultraderecha es, desde cualquier análisis desde la humanidad, una actitud ruin", ha señalado.

La titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha acusado a Vox de "utilizar la tragedia y el miedo para generar caos y desconfianza", una conducta que, a su juicio, "no es democrática" y que, en estos momentos, incluso "podría calificarse de inhumana".

SON ANTISERVICIO PÚBLICO

En este sentido, ha advertido de que las personas que "están siendo utilizadas por la ultraderecha para contribuir a esos fines políticos" deberían ser conscientes de que se trata de "el mayor ejercicio de antiservicio público".

No obstante, Saiz ha subrayado que, "por suerte, son mayoría los que trabajan desde la lealtad institucional, la información y la verdad", algo que, ha remarcado, "es lo que demanda la sociedad".