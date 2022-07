Gobierno Vasco pide a Sortu "una reflexión y una respuesta" sobre "la atrocidad" que se hizo con Miguel Ángel Blanco

BILBAO, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz y consejero de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha solicitado este miércoles a Sortu que haga "una reflexión" y dé "una respuesta" sobre "la atrocidad" que ETA cometió con el concejal del PP en la localidad vizcaína de Ermua Miguel Ángel Blanco hace 25 años.

En una entrevista concedida a Bizkaia Irratia, recogida por Europa Press, Zupiria ha considerado que "no es lo más importante" que Sortu vaya a estar o no en el homenaje que se tributará el próximo domingo a Blanco en el municipio, aunque ha asegurado que "muchas personas de este país pedimos a Sortu y a la izquierda abertzale una explicación, porque queremos saber cual es su reflexión sobre lo ocurrido hasce 25 años".

"Para mí, lo del acto no es lo más importante. Para mí lo más importante es saber cuál es la reflexión que, a día de hoy, 25 años después, hace la izquierda abertzale sobre la atrocidad ocurrida entonces. Muchos esperamos una reflexión, una respuesta. No sabemos si llegará, y eso es lo que me preocupa", ha señalado.

El portavoz del Gobierno Vasco ha destacado que recordar "la monstruosidad" que ocurrió con Miguel Ángel Blanco es "algo simbólico", ya que, en su opinión, "quizás representa la situación violenta que durante años vivimos hasta hace 11 años".

"Parece mentira que, hace 25 años, en nuestro país, unos vascos hicieran semejante atrocidad a otro vasco, secuestrándolo, teniéndolo escondido en un coche y, finalmente, matándolo de un tiro", ha lamentado.

En este sentido, ha recordado que, "hasta hace 11 años", hubo "muchos otros casos" como el del concejal popular en Ermua, ya que, según ha dicho, "aún habiendo otras violencias, en nuestra sociedad un grupo decidió por su cuenta secuestrar y matar gente, herir personas y obligar a muchas a tener que vivir fuera de aquí, y eso fue una decisión que tomaron unas personas de nuestra sociedad". "Ya es hora de hacer una reflexión clara al respecto", ha reiterado, en referencia a la izquierda abertzale.