El Gobierno ve caer su octavo decreto en el Congreso y suma 33 derrotas en iniciativas legislativas

Archivo - Un diputado marca el número de votación durante una sesión plenaria en el Congreso - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso ha derogado este martes el octavo decreto ley del Gobierno de coalición desde el inicio de la legislatura, una derrota con la que se elevan a 33 las votaciones perdidas por el PSOE en iniciativas legislativas en sesión plenaria.

En concreto, además de los ocho decretos ley, el Gobierno ha visto caer dos proyectos de ley; el Pleno ha tumbado siete proposiciones de ley del PSOE y seis de sus socios parlamentarios que había apoyado y ha aceptado tramitar, pese a la oposición socialista, una decena de normas, casi todas del PP.

PRIMERA DERROTA, CINCO MESES DESPUÉS DE LAS ELECCIONES

El primero de los decretos leyes que no se convalidó en esta legislatura cayó en diciembre de 2023 y versaba sobre reformas en el servicio de la Justicia. Otros dos fueron derogados el mismo día de enero de 2025: uno sobre el gravamen a las empresas del sector energético y otro 'ómnibus' que incluía la revalorización de pensiones, ayudas al transporte público, prohibición del corte de suministros básicos a personas vulnerables y medidas para afectados por la dana.

El pasado año, en julio, se derogó un cuarto decreto ley, que recogía medidas de refuerzo del sector eléctrico para evitar otro apagón y 2026 arrancó con otro decreto ley caído, el del llamado 'escudo social', que incluía la subida de las pensiones y la prohibición de desahucios y de cortes de luz en caso de impago.

La misma suerte corrieron el 26 de febrero otros dos decretos: el que volvía a incluir la prórroga de la moratoria de desahucios y otro para poner tope al precio de determinados servicios de transporte y alojamientos en situaciones extraordinarias de emergencia como las recientes inundaciones en Grazalema (Cádiz) y la tragedia ferroviaria de Adamuz.

PROYECTOS DE LEY DERRIBADOS O RETIRADOS

Además, en lo que va de legislatura el PSOE ha visto caer el proyecto de ley de la reducción de jornada a 37,5 horas impulsada por la vicepresidenta Yolanda Díaz, así como la primera norma que regula la Agencia Estatal de Salud Pública, que fue repescada tiempo después con más éxito. Además, en mayo de 2024, el Gobierno tuvo que retirar su reforma de la Ley de Suelo ante la falta de apoyos para superar el debate de totalidad.

El Ejecutivo ha perdido también la senda de estabilidad en repetidas ocasiones (las dos últimas a finales del pasado año) y hasta el tratado hispanofrancés que el PP recurrió en el Tribunal Constitucional por permitir que un ministro francés se pueda sentar en el Consejo de Ministros. Además, el pasado 18 de marzo, la Cámara tumbó dos convenios internacionales sobre eventos ya celebrados.

Igualmente, la oposición y algunos de sus socios de investidura han abatido en la primera votación siete proposiciones de ley auspiciadas por el propio Grupo Socialista sobre lucha contra la prostitución, la reforma de la ley de Extranjería, el testamento vital, una sobre vivienda pactada con PNV, el traspaso de la políticas de inmigración a Cataluña que firmó con Junts, otra para que toda norma incluya un análisis de impacto en la juventud y la última, el 14 de abril, para habilitar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia como coordinador de servicios digitales.

A ello se suman otras seis iniciativas legislativas promovidas por sus socios que fueron rechazadas pese a contar con el apoyo del PSOE, la última este mismo martes, una de ERC para la creación de un Consorcio bilateral entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña para diseñar inversiones en esa comunidad y mejorar su ejecución.

En febrero pasó lo mismo con una de Sumar para rechazar expedientes de regulación de empleo a empresas que trasladen su negocio fuera de Europa, y antes había ocurrido con una sobre alquiler de temporada, otra de Sumar para crear una Oficina de Prevención de la Corrupción, una del BNG para reducir la jornada laboral y la de ERC sobre impuestos a partir de la tercera vivienda. La confluencia de PP, Vox y Junts fue clave para tumbar estas proposiciones de ley.

LEYES QUE NO QUERÍA EL PSOE Y QUE SE HAN TRAMITADO

Por el contrario, el PSOE ha visto admitir a trámite una decena de proposiciones de ley que había votado en contra, destacando una de sus aliados de Sumar para reconocer la nacionalidad a los saharauis nacidos bajo administración española.

Además, el PP, logró que se tomaran en consideración una proposición de ley de vivienda y otras que tenían como objetivo reformar los seguros agrarios, relajar la protección al lobo ibérico, dotar de más profesionales sanitarios de atención primaria en verano, exigir la autorización del Congreso para el envío al extranjero de material militar como el que se manda a Ucrania, reformar la Ley de Costas, transformar el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), revertir el cierre de las nucleares y obligar a votar en el Parlamento los créditos extraordinarios para gasto militar. Muchas de estas iniciativas legislativas superaron el corte gracias a que Junts no votó en contra.

Eso sí, lo cierto es que estas leyes de la oposición no han avanzado más porque la mayoría de PSOE y Sumar en la Mesa del Congreso ha ido ampliando el plazo de presentación de enmiendas e impidiendo que sigan su curso. Lo mismo ha ocurrido con las remitidas desde el Senado gracias a la mayoría absoluta del PP.

REPROBACIONES Y PNLS

Además, en esta legislatura el Congreso ha reprobado a tres ministros del PSOE, los titulares de Transportes, Óscar Puente, que tiene el récord con siete reprobaciones en las Cortes; de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Igualdad, Ana Redondo.

El PSOE también ha perdido votaciones de iniciativas del PP en materia económica, contra la regularización de inmigrantes o a favor de la ejecución de órdenes de expulsión de extranjeros. El récord de votaciones perdidas en una sola sesión plenaria sigue en el 19 de diciembre de 2024, cuando los socialistas acumularon 23 fiascos entre enmiendas aprobadas pese a su oposición y puntos de mociones presentadas por la oposición.

Y es que el Grupo Popular, sabedor de la debilidad parlamentaria del Ejecutivo, acostumbra a someter sus iniciativas a votación por separado, punto por punto, multiplicando así las posibilidades de que el PSOE pierda apoyos y sufra derrotas. Una práctica a la que se han sumado también aliados del Gobierno como el PNV y ERC.