El Gobierno ya adelanta que ocho ministros faltarán al próximo Pleno del Congreso

Archivo - ¡El presidente Pedro Sánchez y la vicepresidenta María Jesús Montero, solos en una sesión de control al Gobierno - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha comunicado al Congreso que ocho de sus ministros no asistirán a la sesión de control de la próxima semana y, por tanto, no podrán atender preguntas de la oposición, superando las siete ausencias previstas en el Pleno de este miércoles.

En un escrito registrado en el Congreso y recogido por Europa Press, el Gobierno adelanta que el día 25 no estarán en el Pleno del Congreso los ministros José Manuel Albares (Exteriores), Margarita Robles (Defensa), Fernando Grande-Marlaska (Interior), Óscar Puente (Transportes), Luis Planas (Agricultura, Pesca y Alimentación), Ángel Víctor Torres (Política Territorial), Mónica García (Sanidad) y Pablo Bustinduy (Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030).

Y el Ejecutivo añade que el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, sólo podrá estar presente en el hemiciclo en la tanda de preguntas del próximo miércoles, pero se ausentará durante el turno de las interpelaciones.

Este listado de ausencias supera incluso las comunicadas para este miércoles, donde el Gobierno ya había avisado de que no iban a estar ni el presidente Pedro Sánchez, de viaje oficial en India, ni siete de sus ministros.