González Laya, sobre la respuesta europea: "En esta crisis o nos hundimos todos o flotamos todos"

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha insistido este martes en la necesidad de una respuesta ambiciosa de la UE para hacer frente al impacto económico de la pandemia de Covid-19: "En esta crisis o todos nos hundimos o todos flotamos y España quiere, por supuesto, que todos flotemos".

En una entrevista en la cadena de televisión Euronews, recogida por Europa Press, González Laya ha explicado que lo que pretende la propuesta española de cara al Consejo Europeo del jueves es precisamente buscar un consenso.

La iniciativa española apuesta por que la UE cree un fondo de hasta 1,5 billones de euros financiado con deuda perpetua europea y que sirva para distribuir transferencias a los Estados miembros. Según la ministra española, es una propuesta ambiciosa porque lo que se avecina es "un enorme esfuerzo de reconstrucción" de las economías europeas.

A su modo de ver, no solo España, ni la UE, sino todo el mundo se va enfrentar a unas caídas de Producto Interior Bruto (PIB) que no se habían vivido desde la Segunda Guerra Mundial, lo que requerirá solidaridad y responsabilidad. "Y asegurar que esta vez no dejamos a nadie atrás y que nos concentramos en el elemento humano, los trabajadores, mucho más que en 2008", ha añadido.

González Laya también ha vuelto a defender que el Gobierno español actuó desde el principio para gestionar las crisis con "la mejor información" que tenía y "las mejores intenciones" y ha añadido que, "con mucha humildad", ahora se sabe "mucho más sobre el Covid-19" que cuando el Gobierno empezó a gestionar la pandemia.

Por eso, ha insistido en que, cuando la crisis pase se analizará qué se hizo bien y qué se hizo mal. "Es más fácil verlo cuando sepamos más del Covid de lo que sabíamos, humildemente, al principio de la crisis", ha añadido.