González pide un "gobierno de transición" en Venezuela que excluya a Maduro porque no acepta "elecciones limpias"

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno Felipe González ha insistido este jueves en pedir un "gobierno de transición" en Venezuela que excluya al actual presidente, Nicolás Maduro, porque, a su juicio, nunca convocará "elecciones limpias" que le puedan hacer perder el poder.

En una intervención en el foro online 'Hacia un nuevo relato democrático en América Latina', organizado por la Asamblea Nacional de Venezuela, el exlíder del PSOE ha diferenciado la "transición española", en la que se pasó de la dictadura franquista a la democracia, de lo que ocurre actualmente en Venezuela.

"No había el elemento clave en el que se basa la legitimidad de la lucha de los demócratas por recuperar la libertad. La oposición democrática ganó ampliamente las elecciones a la Asamblea Nacional en 2015. El único órgano representativo de la voluntad popular libremente expresada", ha dicho.

En este sentido, González ha recordado que Maduro "anuló esa representación democrática" y "vulnera" la propia Constitución bolivariana "cuando pierde el poder legislativo" y comienza un "proceso de autogolpes" y de regresión en libertades. "No quiero que eso se olvide", ha pedido González, quien ha recalcado que la oposición política tiene "la única legitimación democrática" al ganar los comicios legislativos hace cinco años.

Por ello, ha incidido en que es partidario del diálogo para "recuperar la institucionalidad democrática". "Si es para ganar un tiempo la dictadura, ese dialogo no servirá", ha argumentado el expresidente español, quien ha insistido en apartar de este proceso a los que niegan "derechos a la Asamblea Nacional" o permiten "presos políticos". "Tiene que haber un gobierno que encabece y dirija la transición, y tiene que excluir a Maduro (...) Él nunca convocará elecciones para perderlas", ha remachado.

De este modo, González ha pedido a los partidos de la oposición "unidad de propósito" porque, a su parecer, se sabe que "el régimen de Maduro es un cascarón vacío", sin legitimidad "ni de origen ni de ejercicio" y ha aclarado que las ayudas humanitarias no pueden ser gestionadas por "el régimen corrupto".

Por otra parte, ha señalado un "elemento dañino" como es la crisis del coronavirus y ha cuestionado las cifras de fallecidos y contagiados aportadas por el Gobierno venezolano. "No podemos confiar en las cifras que nos da un Gobierno que miente sistemáticamente en todo", ha apostillado González, quien ha lamentado que no haya un "aparato sanitario o una producción farmacéutica" para hacer frente a la pandemia porque "el país está destruido".

DIÁLOGO ENTRE VENEZOLANOS

Sobre el papel de la Unión Europea con la crisis en Venezuela, González ha avisado que "no basta con decir que los venezolanos tienen que ponerse de acuerdo internamente". "El propósito de Maduro no es ir a unas elecciones democráticas", ha señalado, para después añadir que el dirigente bolivariano tiene "credibilidad nula". "Venezuela no es sólo una tragedia nacional, es un tumor que se expande por la democracia latinoamericana", ha dicho.

En este contexto, ha recordado que la UE, en su conjunto, consideró "ilegítima" la elección de Maduro y reconoció a Juan Guaidó como presidente encargado del país. Respecto a las elecciones presidenciales en EEUU, González ha deseado que se mantenga el "consenso" y el "compromiso" con Venezuela entre demócratas y republicanos aunque ha subrayado que sin el actual presidente, Donald Trump, se ganaría "previsibilidad".

"La estrategia de la oposición venezolana debe ser propia y autónoma, no como Maduro, que depende Cuba", ha reclamado el exlíder 'socialista', para insistir en defender un diálogo que "se abra a organizaciones sociales, empresariales o sectores de los servicios públicos". "Todos a una para recuperar la libertad", ha reclamado.