Granados alega que no tuvo "ningún tipo de participación" en los supuestos amaños de 'Púnica' en contratos de fiestas

El ex secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, acude a juicio, en la Audiencia Nacional, a 19 de enero de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La defensa del ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados ha declarado en la Audiencia Nacional (AN) que no tuvo "ningún tipo de participación" en las presuntas irregularidades con los contratos para la celebración de las fiestas populares en los municipios madrileños de Móstoles, Moraleja de Enmedio, Algete, Valdemoro y Ciempozuelos que se investigan en la pieza 'Waiter Music' del 'caso Púnica'.

Así lo ha defendido el abogado del exdirigente 'popular' este lunes en la primera sesión del juicio, en el que la AN juzga a Granados, el exsenador del PP David Erguido y a otras 13 personas.

El letrado Javier Vasallo ha manifestado que su defendido no tuvo "ningún tipo de participación, mediación, intermediación o cualquier tipo de resultado por acción u omisión" en los ayuntamientos de los mencionados municipios.

Por ello, Vasallo ha alegado falta de competencia de la AN para llevar a cabo este juicio y ha manifestado que "se debe de remitir la pieza en su totalidad a los juzgados que territorialmente se consideraban competentes". En este caso, en su opinión, la Audiencia Provincial de Madrid.

Sin embargo, ha acusado al que fuera el juez instructor, Manuel García Castellón, de haberle pasado "la patata caliente" a la sección en la que se está juzgando "diciendo que no ha tenido ningún tipo de participación".

"Pero la diferencia está en algo completamente voluntarista y completamente subjetivo del instructor, que dice que la diferencia es que los ayuntamientos de Móstoles, Moraleja del Medio y Algete han finalizado el estudio, y en Chinchón y San Sebastián de los Reyes todavía no ha empezado la instrucción", ha añadido el abogado.

Y con respecto a Valdemoro --donde Granados fue alcalde-- y Ciempozuelos, la defensa de Granados ha alegado que "lo único" de lo que "parecer ser que se le acusa" es "de ser amigo de un concejal, que era el que celebraba los festejos desde el año 1999 al año 2003", el coacusado José Miguel Moreno.

Además, según el abogado, "todos los eventos" que se van a juzgar en esta pieza "transcurren en el plazo de prescripción", porque "la primera imputación formal se realiza después de 17 años de abandonado el Ayuntamiento de Valdemoro como alcalde".

"Desde el momento que se produce el abandono de la alcaldía hasta que se produce la transformación y notificación del auto de transformación en el año 2021, pasan sobradamente los 10 años de prescripción y entendemos que, por tanto, todos los hechos que van a ser objeto de juiciamiento están completamente prescritos", ha concluido el abogado.

Para los acusados, entre los que se encuentran exalcaldes de localidades de la Comunidad de Madrid y distintos cargos administrativos en esos ayuntamientos, la Fiscalía pide entre dos y seis años de prisión por los presuntos delitos de prevaricación administrativa, fraude en la contratación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil.

CONTRATOS "PREDETERMINADOS" PARA WAITER MUSIC

En su auto de procesamiento, al que tuvo acceso Europa Press, García Castellón describía una dinámica de presunta adjudicación irregular de contratos públicos a Waiter Music y otras sociedades propiedad de José Luis Huerta para la organización de verbenas y festejos populares en cinco ayuntamientos de la Comunidad de Madrid: Valdemoro, Algete, Ciempozuelos, Moraleja de Enmedio y Móstoles.

En muchos casos, según el relato judicial, tal relación comercial fue posible debido a que los diferentes expedientes administrativos, cuando los había, estaban predeterminados para que fuesen adjudicados a Waiter Music o a empresas controladas directa o indirectamente por Huerta.

Así, se podía contar con una empresa que, por una parte, realizaba los festejos de conformidad y, por otra, "proporcionaba unos servicios extras a requerimiento de los políticos, bien en extras decididos al momento de las fiestas, bien prestando servicios privados para actos del PP municipal, bien para alguno de sus miembros que no eran nunca facturados", indicó.

ADJUDICACIONES POR MÁS DE UN MILLÓN DE EUROS

Según los indicios recogidos en el auto, Huerta, fallecido en 2020, dada su experiencia previa, y especialmente el trato que ya había mantenido con diferentes municipios en la época de alcaldía de Granados en Valdemoro, logró en 2003 la adjudicación de los festejos en varios municipios por unas cifras que llegaron a superar el millón de euros.

Concretamente, el juez señalaba las adjudicaciones en el año 2003 de Valdemoro, (por 773.186,88 euros), Móstoles (por 262.000,00 euros), San Martín de la Vega (135.349,96 euros), Torrejón de Velasco (por 100.172,96 euros), Moraleja de En medio (104.565,12 euros), Humanes de Madrid (87.491,47 euros) y, con menor importancia, los de Arroyomolinos, Villanueva de la Cañada y Titulcia (7.948,32 euros, 17.527,60 euros, 17.469,88 euros y 17.527,60 euros respectivamente). Según añadió, Huerta logró seguir contratando con ellos de forma ininterrumpida y con cantidades similares en algún caso hasta 2013.

Fuera de dichos clientes, el empresario también logró facturación de empresas constructoras (FCC, Acciona, Ferrovial Dragados, Sacyr y OHL, así como de Metro de Madrid, por cuantía total conjunta de 571.311,61 euros, de los que 198.940,00 eran de Metro de Madrid, S.A.).