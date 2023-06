El Grupo Socialista en el Senado registra una petición para que Feijóo declare cuál es el "sobresueldo" que cobra del PP

Afirman que tiene la obligación de actualizar la declaración cuando cambian las circunstancias y le acusan de "ocultación" deliberada



MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en el Senado ha registrado una petición para que el presidente de la Cámara Alta reclame al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que declare cuál es el "sobresueldo" que cobra de su partido.

Así lo ha explicado hoy la ministra de Educación y portavoz del PSOE, Pilar Alegría, quien ha lamentado hoy que el líder 'popular' siga sin aclarar a los ciudadanos cuál es el "sobresueldo" que percibe. Pilar Alegría ha reiterado esta petición que ya hizo la semana pasada cuando Feijóo admitió en una entrevista que recibía un sueldo de su partido.

Dado que la petición pública de la ministra no ha sido atendida, ésta ha anunciado que "hoy mismo el Grupo Socialista en el Senado ha registrado una solicitud al presidente del Senado para que se dirija al senador Feijóo y le haga cumplir con la transparencia que se despliega en una Cámara tan importante como es el Senado".

Dicho esto ha lamentado lo que considera "opacidad" y "oscurantismo" del PP tanto en este asunto, ha dicho, como en los debates solicitados por los medios para la campaña electoral o los acuerdos que se están cerrando por parte del PP y Vox en las distintas CCAA.

RETRIBUCIONES POR NÓMINA DEL SENADO Y EL PARTIDO

En la solicitud que ha registrado el Grupo Socialista en el Senado, firmada por la Portavoz, Eva Granados, y facilitada por el PSOE, se recoge parte de la transcripción de la entrevista que Feijóo dio a la Cadena Ser en la que habla sobre este asunto. El periodista preguntó al presidente del PP cuánto cobraba y éste dijo que cuando llegó al Senado hizo su declaración y hará otra al final de la Legislatura registrando sus retribuciones que "entran por nómina, en el Senado y en el partido".

Al ser preguntado si a los 70.000 euros que percibe como senador sumaba un plus, Feijóo respondió: "todas las personas que hemos estado en el comité de dirección del partido y todas las personas que estamos en el comité de dirección del partido, y el presidente del comité de dirección que es el presidente del partido tienen un incremento de sus salarios por el partido igual que lo tiene el Partido Socialista, o al menos lo tenía".

No obstante, no precisó cuánto es ese incremento y dijo que no lo diría antes de que lo registre en el Senado al final de la Legislatura, alegando además que debe ser el senador que más ha actualizado sus retribuciones porque hizo la declaración en la Cámara Alta hace un año.

DEBE ACTUALIZAR LA DECLARACIÓN CUANDO CAMBIEN LAS CIRCUNSTANCIAS

Sin embargo, el PSOE precisa que no es cierto, como dice Feijóo, que su única obligación sea actualizar la declaración cuando acabe la Legislatura --que finalizó el 29 de mayo con la disolución de las Cortes--.

Argumentan a este respecto que el artículo 26 del Reglamento del Senado "impone el deber de actualizar la declaración no solo con motivo de la finalización del mandato sino también en el plazo de los treinta días naturales siguientes a la modificación de las circunstancias inicialmente declaradas".

Dado que Feijóo ha afirmado que cobra un plus del PP, consideran que ese plazo "está largamente vencido" porque consideran que desde el uno de enero de 2023, el presidente del PP conocía el conjunto de pagos procedentes del partido durante el año anterior.

"En ese momento, llevaba casi 8 meses como presidente nacional de su partido, razón por la que ya estaba en condiciones de consignar en la declaración las cantidades percibidas durante el año 2022", afirma el escrito quien acusa al presidente 'popular' de una "interpretación torticera", y movida por una "intención oscurantista difícil de justificar" para ocultar los pagos que recibe del PP.

NIEGAN QUE EL PSOE TENGA SISTEMA DE SOBRESUELDOS

Los socialistas también alegan en su petición al presidente del Senado que las declaraciones de Feijóo contienen "numerosas falsedades e inexactitudes". En primer lugar, desmienten que el PSOE "disponga de un sistema de sobresueldos para los integrantes de sus máximos órganos de representación".

Afirman a este respecto que el PSOE "a diferencia del Partido Popular" publica en su web las retribuciones de los integrantes de sus órganos de dirección, rechazando que exista un "sistema de

retribuciones paralelas como el que ha reconocido el Sr. Núñez Feijóo en esta entrevista".

Creen que esta afirmación pretende "crear un clima de desconfianza entre la ciudadanía respecto a los partidos políticos al crear la falsa impresión de que todos ellos funcionan de manera similar". Por el contrario, afirman que se trata de una "tergiversación" de la realidad y señalan al PP como el "único partido condenado por financiación

irregular, habiéndose probado en sede judicial que se creó en su seno un sistema de pagos en metálico a sus máximos responsables con origen en donaciones al margen de la contabilidad oficial".

También precisan que no es cierto que el presidente del PP haya "actualizado" sus declaraciones de bienes y rentas. Aseguran que solo ha presentado la declaración inicial a la que está obligado al ser designado senador y le acusan de "omitir" de manera deliberada una "parte sustancial" de sus retribuciones.