La Guardia Civil analiza un carguero con cocaína que llegó a Canarias, que podría estar entre los mayores incautados

Archivo - Una patrullera de la Guardia Civil a 10 de junio de 2021, en Tenerife (Canarias). - Europa Press - Archivo

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha interceptado un carguero con cocaína en su interior frente a las costas del Sáhara Occidental y está a la espera de analizarlo.

Fuentes próximas a la investigación consultadas por Europa Press apuntan a una "cifra récord" en el peso de la droga incautada, convirtiéndose en uno de los mayores alijos confiscados hasta la fecha en España.

El carguero llegó este domingo al puerto de Las Palmas de Gran Canaria y fue apresado por la Guardia Civil frente a las costas del Sáhara Occidental.

La operación está dirigida bajo secreto de sumario por la Audiencia Nacional.