La Guardia Civil colabora con médicos en Madrid para analizar metralla de dos hermanos víctimas de un proyectil en Gaza

La Guardia Civil colabora con médicos en Madrid para analizar metralla extraída a un menor procedente de Gaza - GUARDIA CIVIL

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Desactivación de Explosivos y NRBQ de la Guardia Civil ha colaborado con el Hospital Universitario Infanta Elena de Valdemoro (Madrid) en el análisis de la composición de restos de metralla de dos hermanos menores víctimas de la explosión de un proyectil en Gaza.

Según han informado fuentes de la Guardia Civil, el menor se encontraba junto a su hermana en la misma habitación de su casa en Gaza cuando fueron sorprendidos por la explosión de un proyectil que les produjo heridas en todo el cuerpo.

Debido a que la hermana tenía pendiente una operación complicada, los especialistas de la Guardia Civil colaboraron con el equipo médico para tratar de obtener información analizando los restos hallados en el hermano, al objeto de valorar si tenían que ser extraídos por su posible toxicidad.

La comprobación se realizó porque la menor gazatí tenía fragmentos alojados en una zona de difícil acceso en la cara y su extracción podría suponer un mayor perjuicio.

La Guardia Civil atendió el "carácter urgente y humanitario" de la petición de ayuda para la recogida de fragmentos de metralla en el Hospital, llevándolos al Servicio de Criminalística del Cuerpo en Madrid, "donde rápidamente se emitió informe sobre el análisis de las muestras recibidas".

Según añade la Guardia Civil, este análisis ha permitido a los médicos tomar decisiones relevantes para afrontar la operación sobre su hermana menor con el objetivo de provocarle el menor perjuicio posible.