La Guardia Civil moviliza a más de 220 efectivos y al Equipo Central de Inspección de Criminalística

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha movilizado a más de 220 efectivos para atender a los afectados por el accidente de los dos trenes siniestrados en Adamuz (Córdoba), entre ellos el Equipo Central de Inspecciones Oculares de Criminalística con expertos en huellas y ADN, que se han desplazado a la zona cero.

Fuentes de la Guardia Civil han detallado que entre los efectivos movilizados se encuentran unidades especializadas de Seguridad Ciudadana, Tráfico, GRS, además de apoyo aéreo por parte de un helicóptero y drones del instituto armado.

Además de las labores de socorro, que se activó durante la tarde-noche de este domingo tras producirse el accidente en Adamuz, la Guardia Civil también ha desplazado a la zona al Equipo Central de Inspecciones Oculares de Criminalística y ha incorporado a personal que ya participó en la dana de Valencia para proceder a la identificación temprana de los fallecidos.

El accidente, que este lunes a primera hora dejaba un balance de 39 víctimas mortales y 152 heridos, ha obligado a activar el Protocolo Nacional de actuación Médico-forense y de Policía Científica en sucesos con víctimas múltiples, de acuerdo al Real Decreto 32/2009.

